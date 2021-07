La revancha de Giannis Antetokounmpo finalmente llegó y como MVP

NBA

Miércoles 21| 12:17 am





MILWAUKEE. Exactamente tres semanas después de sufrir una lesión en la rodilla que pareció poner en duda su futuro, Giannis Antetokounmpo llevó a los Milwaukee Bucks a su primer campeonato en medio siglo.

El Greek Freak entregó quizás la mejor actuación de su carrera en el mejor momento posible y ahora puede agregar un premio MVP de las Finales de la NBA a sus dos trofeos de MVP de la temporada regular. Así como Kareem Abdul-Jabbar llevó a Milwaukee a su primer campeonato en 1971, Antetokounmpo de 6 pies 11 pulgadas se aseguró de que un hombre grande también llevara a los Bucks a su próximo título.

Antetokounmpo fue una elección fácil para el honor de Jugador Más Valioso después de acumular 50 puntos, 14 rebotes y cinco bloqueos en la victoria del Juego 6 por 105-98 el martes por la noche sobre Phoenix. Tuvo al menos 40 puntos y 10 rebotes en tres de los seis juegos de esta serie.

Hizo todo eso mientras lidiaba con una rodilla izquierda hiperextendida que le impidió jugar en los últimos dos juegos de las finales de la Conferencia Este contra los Atlanta Hawks.

Antetokounmpo inicialmente temió que la lesión fuera más grave y lo mantendría fuera de acción durante todo un año. En cambio, regresó a la cancha una semana después para el inicio de las Finales de la NBA.

Reunió 20 puntos y 17 rebotes en una derrota del Juego 1. Siguió eso produciendo al menos 41 puntos y 12 rebotes en cada uno de los siguientes dos juegos.

Luego jugó papeles importantes en las dos obras emblemáticas de esta serie.

Primero bloqueó el intento de clavada de Deandre Ayton para evitar que Phoenix empatara el Juego 4 con poco más de un minuto por jugar. Y después de que Jrue Holiday hiciera un robo con los Bucks protegiendo una ventaja de un punto en el último minuto del Juego 5, Antetokounmpo corrió por la cancha y estuvo en el extremo receptor del alley-oop de Holiday que ayudó a asegurar el juego.

Guardó su mejor salida para el triunfo del campeonato. Antetokounmpo se convirtió en el primer jugador en acumular al menos 40 puntos, 10 rebotes y cinco tapones en cualquier partido de playoffs desde Shaquille O'Neal en 2001.

Antetokounmpo anotó 20 puntos solo en el tercer cuarto para ayudar a Milwaukee a recuperarse de un déficit de 47-42 en el medio tiempo, aunque el juego aún estaba empatado 77, todos de cara al período final.

Tuvo 27 de los 48 puntos totales de los Bucks en los dos cuartos intermedios del juego. Y después de hacer solo el 55.6% de sus tiros libres en sus primeros 20 juegos de esta postemporada, Antetokounmpo acertó 17 de 19 desde la línea el martes.

Su rápida recuperación para llevar a Milwaukee a su primer título desde 1971 representa el mayor logro en el notable ascenso de Antetokounmpko al estrellato de la NBA.

Antetokounmpo, de 26 años, señaló en una conferencia de prensa el lunes que ni siquiera había comenzado a jugar baloncesto en 2007, cuando LeBron James hizo su primera aparición en una final. Su rara combinación de tamaño y atletismo lo convirtió en la selección general No. 15 en el draft de 2013, e hizo su primera aparición en el Juego de Estrellas cuatro años después.

Obtuvo honores consecutivos de MVP en 2019 y 2020 mientras llevaba a los Bucks al mejor récord de temporada regular de la liga en cada uno de esos años, pero se quedaron cortos en los playoffs. Los Bucks desperdiciaron una ventaja de 2-0 ante Toronto en las finales de la Conferencia Este de 2019 y perdieron ante Miami en la segunda ronda el año pasado.

Antetokounmpo mantuvo su fe en los Bucks al firmar una extensión supermax en diciembre. También decidió adoptar un enfoque mental diferente.

Reconoció estar demasiado atrapado en los cambios emocionales de cada victoria y derrota al principio de su carrera. Se mantuvo más sensato este año y al mismo tiempo emergió como un líder más vocal.

"Me estaba poniendo demasiado alto (después de las victorias), y tal vez la derrota me pareció que era el fin del mundo", dijo Antetokounmpo el lunes. “Siento que este año, gane o pierda, eso no sucedió. Yo era el mismo tipo de chico. Simplemente vivo con cualquier resultado que venga porque creo que se supone que debo estar allí en ese momento y lugar ".

Esa estrategia permitió a los Bucks borrar 2-0 déficits en la segunda ronda contra Brooklyn y nuevamente en estas finales. Ayudó a Antetokounmpo a lidiar con la incertidumbre inmediatamente después de su lesión.

Y ahora lo tiene en el más alto de los máximos como el MVP de una serie de campeonato de liga. / AP