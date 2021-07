Giannis enfatiza la compostura con los Bucks al borde del título

NBA

Los Bucks de Milwaukee están a una victoria de conseguir el primer título de la franquicia en 50 años, pero Giannis Antetokounmpo intenta mantener la calma antes del partido más importante de su carrera.

"Es difícil no adelantarse a los acontecimientos. Pero este es el momento en el que tienes que ser más disciplinado", reconoció Antetokounmpo el lunes, según Tim Bontemps de ESPN. "Eso es lo que voy a intentar hacer. Voy a intentar ser lo más disciplinado posible. No me emocione demasiado. No me entusiasme demasiado por el juego. Nada de eso".

El brillante juego de Antetokounmpo ha ayudado a Milwaukee a lograr tres victorias seguidas y a remontar una desventaja de 0-2 en la serie ante los Suns de Phoenix. El dos veces MVP está promediando 32,2 puntos, 13 rebotes, 5,6 asistencias, 1,4 robos y 1,2 tapones en estos cinco partidos. También ha realizado un par de jugadas que han cambiado la serie, con un bloqueo decisivo en el cuarto partido seguido de un slam alley-oop para sellar el quinto partido.

Si bien el momento puede favorecer a los Bucks, Antetokounmpo sabe que el trabajo está lejos de terminar y que su equipo debe seguir manteniendo la calma y la serenidad como lo ha hecho durante toda la postemporada.

"Como equipo, siento que a lo largo del año no nos pusimos demasiado arriba, no nos pusimos demasiado abajo. Seguimos concentrados, creando buenos hábitos", dijo. "Creo que viene de, como he dicho, el entrenador (Mike Budenholzer), Khris (Middleton), Jrue (Holiday), yo, para tener esa mentalidad. Y luego se transmite a todo el equipo. Así que hicimos un muy buen trabajo.

"Ahora, ¿va a terminar bien en el campeonato? Quién sabe. Pero no importa cómo termine, estoy muy orgulloso de este equipo. Realmente orgulloso de todo el trabajo que hemos hecho".

Los Bucks recibirán el sexto partido el martes por la noche. Milwaukee contará con muchos seguidores para el posible partido de clausura, ya que el equipo anunció que se permitirá a 65.000 aficionados ver el partido desde el distrito de Deer fuera del Fiserv Forum.

Fuente: The Score