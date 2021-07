Chris Paul: "Tenemos que encontrar el modo de frenar a Antetokounmpo"

NBA

Chris Paul ensalzó este martes el fantástico rendimiento de su gran rival en las Finales de la NBA, Giannis Antetokounmpo, y aseguró en la víspera del cuarto partido que los Phoenix Suns tienen que averiguar la manera de detener a la estrella de los Milwaukee Bucks.



"Tenemos que encontrar una manera de pararle, tenemos que encontrar un modo de frenarle", dijo en una rueda de prensa.



"Para nosotros, ganar el partido depende de frenarle o no", aseguró el veterano base.



Antetekounmpo se convirtió el lunes en el segundo jugador en toda la historia de la NBA, tras Shaquille O'Neal, en encadenar en las Finales dos partidos de más de 40 puntos y más de 10 rebotes.



En el segundo partido, la memorable actuación del griego (42 puntos y 12 rebotes) se quedó sin premio para los Bucks, pero en el tercero su excepcional encuentro (41 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias) le dio a los de Milwaukee su primera victoria en estas Finales (1-2).



En este sentido, Paul insistió en que los Suns tienen que "construir un muro" para impedir que Antetokounmpo destroce la zona de los de Phoenix.



"Viene a toda velocidad en cada jugada, como un 'running back' (de fútbol americano) corriendo cuesta abajo", bromeó.



Paul admitió las dificultades de interponerse en su camino ya que Antetokounmpo está "rodeado por jugadores realmente buenos" como Khris Middleton, Brook López o Jrue Holiday, que esperan la asistencia de la figura de los Bucks si la defensa se cierra sobre él.



"Es un doble ganador del MVP. Más allá de cómo anota, lo hace. ¿Sabes lo que quiero decir? Entra ahí y hace un mate. Hace más mates que bandejas", ironizó.



ANTETOKOUNMPO ACEPTA "EL PIROPO"



Por su parte, Antetokounmpo, quien dijo haberse recuperado totalmente de sus problemas en la rodilla, aceptó como un cumplido que las defensas rivales tengan que organizar planes específicos para pararle.



"Lo tienes que tomar como un piropo. Tienes que encontrar el punto divertido de todo", comentó.



"Es un piropo que haya tres jugadores levantando ese muro frente a mí para impedir que me meta en la pintura. Bueno, sí, lo odio. No voy a mentir, lo odio", dijo entre risas, antes de señalar que, pase lo que pase, tiene que descifrar el modo de desarticular esas defensas.



El cuarto partido de las Finales entre Bucks y Suns se disputará el miércoles en Milwaukee antes de regresar a Phoenix para el quinto encuentro, que se disputará el sábado. EFE