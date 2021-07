Devin Booker: "A domicilio tenemos que jugar con energía y esfuerzo"

Booker dijo estar frustrado, no tanto por sus fallos individuales sino por no haber conseguido la vi

NBA

Lunes 12| 7:03 am





Devin Booker tuvo una desafortunada noche en la derrota de los Phoenix Suns ante los Milwaukee Bucks que uso el 1-2 en las Finales de la NBA y, tras el partido, señaló que fuera de casa tienen que mostrar una mayor intensidad.



"Tenemos que reagruparnos, reenfocarnos, revisar el partido de hoy y responder. Estamos fuera de casa, y a domicilio tenemos que jugar con energía y esfuerzo", aseguró ante los medios de comunicación.



Booker no se pareció en casi nada al estelar escolta que ha arrasado en estos playoff y se quedó en solo 10 puntos con un mustio 3 de 14 en tiros.



Enfrente tuvo a un descomunal Giannis Antetokounmpo, que rozó el triple-doble (41 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias) para guiar a los Bucks a su primera victoria en estas Finales (120-100).



Booker dijo estar frustrado, no tanto por sus fallos individuales sino por no haber conseguido la victoria.



El joven aseguró que estarán listos para el cuarto partido, que se jugará el miércoles también en Milwaukee (EE.UU.), y llamó la atención sobre los pequeños detalles en los que tienen que mejorar su rendimiento.



"Los balones divididos, los rebotes ofensivos, proteger la pintura...", enumeró.



Dentro de la no muy inspirada actuación de los Suns, Chris Paul fue uno de los más destacados con 19 puntos y 9 asistencias.



El base ensalzó ante los medios la agresividad con la que los Bucks jugaron por estar de vuelta en casa y ante su público.



En ese sentido, Paul dijo que tendrán que buscar la manera de "construir una muralla" de alguna forma para limitar y contener el ataque de los de Milwaukee. / EFE