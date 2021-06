Lakers y Trail Blazers con la espalda contra la pared

NBA

Jueves 3| 2:11 pm





Keysler López / @Keysler_13

Los Angeles Lakers y los Portland Trail Blazers se juegan la vida hoy frente a los Phoenix Suns y Denver Nuggets, respectivamente, para continuar en la lucha por su clasificación a las semifinales de la conferencia oeste de la NBA.

El conjunto angelino tuvo un quinto juego pésimo y los Suns aprovecharon la ausencia de Anthony Davis para aplastarlos con un marcador de 115 por 85. Davis tuvo una distensión de la ingle durante el cuarto encuentro, por lo que fue llevado a los vestuarios durante el cierre del segundo periodo, y que no le permitió estar en el último partido.

LeBron James deberá tomar la batuta ofensiva del equipo y ser la primera opción en el ataque, ya que aún no se sabe si AD estará disponible para la noche de hoy. El coach Frank Vogel tratará de conseguir la fórmula para frenar a un conjunto de Phoenix que viene jugando un baloncesto muy fluido con un Chris Paul manejando la pelota, quien viene recuperándose de una lesión en su hombro derecho, y Devin Booker, máximo anotador con 30 puntos en el partido anterior.

Si los Lakers quieren defender su título de campeones, obtenido en la "burbuja" de Orlando, tienen que sacar su mejor baloncesto para poder ganar hoy y forzar un juego decisivo en el Talking Stick Resort Arena, hogar de los Suns.

Por su parte, los de Oregón tuvieron la oportunidad de ponerse adelante en la serie en un juego no apto para cardíacos que perdieron en doble prórroga con un marcador de 147 por 140. Los Blazers desperdiciaron la noche histórica de su estrella Damian Lillard con 55 puntos y 10 asistencias, primer jugador en hacerlo, y marcó un récord de triples en un partido de postemporada con 12 disparos acertados. Pero, luego de poner a su equipo adelante, no pudo volver a anotar debido al cansancio y su equipo no estuvo certero en lanzamientos durante la segunda prórroga.

Esto fue aprovechado por los Nuggets, que contaron con un Nikola Jokic rozando el triple doble, para colocarse adelante en la serie y poner en jaque a Portland.

Esta es una situación familiar para los Blazers porque hace dos años, durante las semifinales de conferencia, también perdieron el quinto encuentro contra Denver pero pudieron ganar los últimos dos partidos para clasificar a la siguiente ronda.

Lillard y McCollum buscarán repetir la misma historia mientras que Jokic intentará finalizar la serie hoy y avanzar en los playoffs para tomar revancha de la remontada por parte de los Blazers durante la postemporada del 2019.

Si los de California y Oregón ganan, se jugaría el séptimo encuentro el día sábado. Pero si pierden, tanto Denver como Phoenix se verían las caras en la próxima ronda de los playoffs.