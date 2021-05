Embiid y Sixers se exhiben ante Wizards y toman ventaja en la serie

NBA

Washington. Nada detuvo al pívot camerunés Joel Embiid que asaltó con su mejor juego a la capital de la nación después de establecer marca de playoffs y liderar a los Philadelphia Sixers al triunfo de 103-132 frente a los Washington Wizards en el tercer partido de la eliminatoria de primera ronda de la Conferencia Este.



Embiid en medio de cánticos de ¡"M-V-P!" se erigió en la gran figura del partido al conseguir 36 puntos, su mejor marca de playoffs, después de haber anotado 25 en la primera mitad cuando los Sixers dejaron prácticamente sentenciado el partido con parcial de 58-72.



El pívot All-Star de los Sixers, que anotó 14 de 18 tiros de campo en 28 minutos de acción, descansó todo el cuarto periodo, también capturó ocho rebotes con dos asistencias y tres recuperaciones de balón.



Su momento característico de esta victoria llegó segundos después de que falló un mate espectacular, volviendo a la cancha y haciéndolo en su siguiente intento mientras cometía una falta.



Embiid luego se llevó las manos a los oídos para alentar a la asistencia de más de 10.000 aficionados que estaban en las gradas del campo, que fue la más grande en asistir a un evento deportivo bajo techo en la capital de la nación en 14 meses.



La reacción fue mixta en ese momento y durante todo el partido, ya que los 76ers mantuvieron a los Wizards a distancia antes de alejarse definitivamente en el marcador.



El base australiano Ben Simmons anotó 14 puntos y tuvo nueve asistencias, pero Filadelfia estuvo lejos de ser un espectáculo de dos hombres.



De nuevo el alero Tobias Harris destacó con un doble-doble de 20 puntos, 13 rebotes y cinco asistencias, y el escolta-alero Danny Green acertó cinco triples y acabó con otros 15 tantos anotados.



Los Sixers acabaron el partido con un 59 por ciento de acierto en los tiros de campo, incluido el 52% desde fuera del perímetro.



Más allá de los siete minutos, nunca estuvo más cerca de cuatro puntos, y Filadelfia lideró hasta por 31 en el camino hacia la primera ventaja de 3-0 en la serie de la franquicia desde 1985.



El equipo de Filadelfia se unió a los Utah Jazz de 2020, los Golden State Warriors de 2019, los Lakers de Los Ángeles de 1987 y los Celtics de Boston de 1986 para anotar más de 120 puntos en cada uno de sus primeros tres partidos de postemporada. Los Lakers y Celtics ganaron el título de la NBA.



Los Sixers también establecieron un récord de franquicia de puntos en tres cuartos con 109 y Green superó al exalero Paul Pierce para pasar al duodécimo lugar en la lista de triples de los playoffs.



Los Sixers se aprovecharon de las mayores estrellas de los Wizards cuidando las lesiones, aunque todavía produjeron.



El base Russell Westbrook volvió a su marca tradicional del triple-doble con 26 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias, a pesar que salió al partido afectado con un ligero esguince de tobillo derecho que sufrió en el segundo partido y fue duda hasta horas antes que se iniciase el tercero.



Mientras que el líder encestador del equipo, el escolta Bradley Beal acabó con otros 25 puntos, y al igual que Westbrook se tuvo que cuidar de la distensión que sufre en el tendón de la corva izquierda.



Los Wizards planearon recibir tratamiento de Westbrook en el vestuario cada vez que saliera del campo. El problema era que no podían permitirse jugar sin él, incluso cuando le molestaba el tobillo.



Westbrook jugó casi 21 minutos en la primera mitad y más de 34 en total antes de dirigirse al vestuario al final del esfuerzo realizado.



No fue una sorpresa que jugara a pesar del dolor dado el hueco de Washington en la serie, y Filadelfia no esperaba que Westbrook se quedara fuera.



Westbrook empató a Jason Kidd en el tercer lugar en la historia de la NBA con su undécimo triple-doble de postemporada en su carrera.



El pívot Daniel Gafford como reserva fue el sexto jugador de los Wizards al conseguir 16 puntos con seis rebotes que lo dejaron como tercer mejor encestador de los Wizards que tuvo a cuatro jugadores con números de dos dígitos.



El base brasileño Raúl Neto, que salió de reserva, el entrenador de los Wizards, Scott Brooks, lo colocó como tercera opción ofensiva, pero no tuvo su mejor inspiración encestadora al acabar con apenas dos puntos después de fallar 11 de 12 tiros de campo, incluidos los seis intentos de triple que hizo.



Neto, que tampoco fue a la línea de personal, capturó dos rebotes y cometió una falta personal.



El partido fue el primer concurso de playoffs que se jugó en un estadio deportivo importante en los Estados Unidos con una casa de apuestas activa. El lugar de William Hill, que era accesible para los fanáticos del nivel 200, abrió el miércoles. EFE