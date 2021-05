Nikola Jokic crece como aspirante a MVP

NBA

Martes 18| 7:07 am





El pívot serbio Nikola Jokic, Denver Nuggets, crece con el análisis de sus estadísticas de cara a sus posibilidades de ser nombrado jugador más valioso (MVP) de la NBA.



Para el aficionado no avezado en la competición estadounidense nombres como LeBron James, Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Damian Lillard, Chris Paul, James Harden o Luka Dondic parecen estar un par de escalones por delante de un jugador que no destaca por su físico, sino por su cabeza y su habilidad.



En una competición en la que la fuerza y la velocidad predominan, que un pívot puro exento de esas virtudes aparezca en el escaparate del MVP parece casi una broma, pero sus estadísticas demuestran que su candidatura es sólida.



Sus promedios de 26,4 puntos, 11,1 rebotes, 8,8 asistencias y 1,4 robos en 35,4 minutos está a la misma altura de cualquiera de los otros posibles candidatos y sus porcentajes no se quedan atrás 56,9% de campo, 41,9% triples (3,4 intentos) y 85,4% libres.



Otros datos a favor de Jokic son estar entre los 11 mejores de la Liga en puntos, rebotes y asistencias, tres de las categorías principales. Además es el líder de la NBA en dobles-dobles (51) y el segundo en triples dobles (15). También es el líder en +/- total con + 339.



También juega a favor del serbio su generosidad en el juego. Nunca es la primera opción de nada, al contrario, suele generar juego para sus compañeros y sus números surgen casi espontáneamente como consecuencia de su talento, inteligencia y visión del juego.



Después está lo que muchos citan como la narrativa del vencedor, algo así como el envoltorio del premio. Jokic no se ha perdido partidos por lesión, en los minutos finales y en victorias ajustadas su protagonismo subió, y es europeo, lo que daría ese punto de internacionalidad al MVP que tanto gusta en Estados Unidos.



Además agregaría otro dato, banal para muchos pero importante para otros tantos, ser el MVP con el número de elección más alto, ya que Nikola Jokic fue elegido en segunda ronda en el número 41. Nunca un segunda ronda fue elegido MVP. Jokic puede romper el molde. / EFE