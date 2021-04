Los Timberwolves ganan por segunda noche consecutiva a los Jazz

NBA

Por la mínima, pero los Timberwolves derrotaron en la noche del lunes de nuevo a los Utah Jazz, el mejor equipo de la temporada regular de la NBA, por 105-104, en un partido en el que brilló el base de Minesota, D'Angelo Russell, con 27 puntos, y en el que el español Juancho Hernangómez jugó un papel clave para la victoria de su equipo.



Los Wolves consiguieron la victoria tras ir perdiendo de 18 puntos al principio del segundo cuarto. Es la sexta vez esta temporada que el equipo de Mineápolis gana un partido tras ir perdiendo de más de 15 puntos.



En esta ocasión, la clave del partido fue la mayor intensidad defensiva de los Timberwolves que hizo que el mejor equipo en triples de la NBA consiguiese sólo 16 de los 57 triples que intentó, un 28,1 %. En los Jazz se sintió el agujero dejado por el lesionado Donovan Mitchell, el máximo anotador del equipo.



Sólo el base Mike Conley y el pívot Rudy Gobert aguantaron el tipo mientras que el alero Bojan Bogdanovic, que tiene un promedio esta temporada de 15,7 puntos por partido se tuvo que conformar con sólo 7: un triple de 7 intentos y 4 tiros libres.



Hernangómez terminó el partido con 14 puntos, 1 rebote y 1 robo de balón. Pero los puntos del ala-pívot español mantuvieron a los Wolves a flote en su peor momento. La aportación del madrileño fue tan importante que al descanso, Juancho sumaba 12 puntos, sólo 2 puntos menos que todo lo anotado hasta ese momento por el quinteto titular.



Juancho, que jugó 18 minutos, anotó 2 de los 3 triples que intentó, 4 de los 5 tiros libres y los 2 tiros de dos que efectuó. Tras el partido, el entrenador de los Wolves, Chris Finch, volvió a alabar la labor del español y señaló "que metió las suficientes canastas como para permitirnos aguantar. Fue importante".



Por su parte, el base español Ricky Rubio tuvo una mala noche anotadora, sólo hizo 2 puntos tras fallar los 2 triples que intentó y 3 de sus 4 tiros de dos. Pero en la segunda mitad impuso un mayor rigor defensivo a los Wolves que fue definitivo para la victoria del equipo como demostró en la última jugada del partido.



Además de los 2 puntos, Rubio consiguió 5 rebotes, 4 asistencias y 3 robos de balón.



D'Angelo Russell anotó 27 puntos, 2 rebotes, 12 asistencias y 1 tapón mientras que su compañero Karl-Anthony Towns (KAT) consiguió 21 puntos, 11 rebotes, 2 asistencias y 1 robo.



El mejor jugador de los Jazz fue Mike Conley, con 26 puntos, 9 rebotes, 7 asistencias y 1 tapón. Su compañero, Rudy Gobert, terminó con 18 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, 1 robo y 3 tapones.



La victoria del lunes supone la segunda vez esta temporada que los Timberwolves, el penúltimo equipo de la liga, consiguen dos victorias consecutivas. Los Wolves no ganaban dos partidos seguidos desde el inicio de la temporada. El sábado, los Wolves también derrotaron a los Jazz, 96-101, en Utah.



Tras la inesperada victoria de los Timberwolves sobre los Jazz el sábado (96-101), uno de los alicientes del partido de hoy era comprobar si los de Minesota eran capaces de repetir otra victoria ante los de Salt Lake City.



Obviamente, ni el sábado ni hoy, los Jazz se jugaban mucho. Los de Utah ya han pasado a la primera ronda de los playoffs y están esperando a que se decida quien será su rival entre Portland Trail Blazers, Memphis Grizzlies, San Antonio Spurs y Golden State Warriors. Y los Wolves de Ricky Rubio y Juancho Hernangómez están fuera y no se juegan nada.



Quizás el sábado los Jazz se relajaron tras quedar número 1 de la Conferencia Oeste. La otra posibilidad es que los Wolves le tengan tomada la medida al mejor equipo de la NBA hasta el momento. Porque esta temporada, Jazz ha disputado 30 partidos en su casa del Vivint Arena y sólo han perdido cuatro. Pero dos de ellos han sido ante los Wolves.



El partido empezó con los dos equipos emparejados, en errores, lo que permitió al equipo de Minesota mantenerse cerca en el marcador. Pero pronto los Jazz empezaron a despegarse gracias a los triples de Joe Ingles y Royce O'Neale.



En los Wolves, el novato, Anthony Edwards, que aspira al título de Rookie del Año, no acababa de arrancar, ni tampoco KAT. Al final del primer cuarto, el casillero de los dos estaba a cero y los Jazz sacaban 17 puntos a su equipo, 17-33.



En el segundo cuarto, la situación mejoró gracias primero al acierto de Hernangómez y luego a los triples de Russell, que pusieron a los Wolves por delante del marcador con 49-47 al descanso.



A la vuelta del vestuario, KAT y Edwards empezaron a entrar en juego, mientras que Ingles se secó. Al final del tercer cuarto, los Wolves se habían adelantado 13 puntos, 83-70.



Pero en los 12 últimos minutos, Conley (con 11 puntos) y George Niang (con 12) volvieron a poner en duda la victoria de los Wolves. A falta de 2.52 para el final, un mate de Gobert empató el partido, 97-97. Pero esta vez, los Wolves supieron mantener la cabeza fría y aguantar el embate de los Jazz para conseguir su segunda victoria consecutiva sobre los de Utah. / EFE