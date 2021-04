Schroder y Davis salvan a Lakers en la recta final del partido

NBA

Lunes 26| 10:58 pm





Orlando. El base alemán Dennis Schroder anotó 13 de 21 puntos en el último cuarto, el pívot Anthony Davis agregó 18 tantos y ocho rebotes que permitieron a Los Angeles Lakers surgir en el cuarto periodo del partido que ganaron de visitantes por 103-114 al Orlando Magic.



Con un parcial adverso de 80-79 luego de un lento tercer cuarto, la ofensiva de los Lakers cobró vida tarde para poner fin a su racha de tres derrotas consecutivas.



Los Lakers superaron a Orlando 23-35 en el cuarto período, mejorando a 19-12 la marca en partidos disputados fuera del Staples Center y 9-20 en los que estaban atrás en el marcador después de tres cuartos.



El pívot reserva Montrezl Harrell anotó 18 puntos con los Lakers, que tuvieron un 54 por ciento de acierto en los tiros de campo y anotaron 11 triples.



El pívot Andre Drummond, que siguió de titular, aportó un doble-doble de 13 puntos y 11 rebotes con los Lakers, mientras que el español Marc Gasol no tuvo minutos de juego por decisión del entrenador Frank Vogel.



Vogel, dijo antes del partido que Davis ya no estaba bajo restricción de minutos.



El alero Chuma Okeke anotó 18 puntos y convirtió un mate espectacular sobre Drummond en el primer cuarto. El alero Gary Harris aportó 17 tantos con Orlado, que ha perdido seis partidos consecutivos y 25 de los últimos 30 que han disputado.



El asistente Tyrone Corbin fue el entrenador interino del Magic por segundo partido consecutivo.



El pasado sábado, el entrenador Steve Clifford dio positivo al Covid-19, aunque ha dicho que no tiene síntomas. EFE