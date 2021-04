Ingles y Clarkson machacan a los Lakers

NBA

Joe Ingles y Jordan Clarkson machacaron este lunes a Los Ángeles Lakers (97-111) en una sólida victoria de los Utah Jazz, que dejaron claro por qué son el mejor equipo de la NBA hasta el momento.



Excelente circulación del balón, generosidad en el esfuerzo defensivo, buen equilibrio entre el perímetro y la anotación interior, y la sensación constante de ser un equipo muy trabajado.



Todo eso exhibieron esta noche los Jazz en el Staples Center de Los Ángeles (EE.UU.) para vengar su derrota del sábado en la misma cancha ante los Lakers en uno de esos extraños dobles duelos que ha deparado el calendario de la NBA durante la pandemia.



Ingles (21 puntos con 5 de 8 en triples) y Clarkson (22 puntos y 9 de 14 en tiros) encabezaron el asalto de los Jazz, que no pudieron contar con el lesionado Donovan Mitchell pero que recuperaron a piezas clave de su engranaje como el dominante pívot Rudy Gobert (14 puntos y 10 rebotes) o la inteligencia del base Mike Conley (14 puntos y 10 asistencias).



Los Jazz presumieron de un 57 % de acierto en tiros de campo y seis de sus jugadores superaron el doble dígito de anotación.



Los angelinos pecaron de falta de lucidez en el ataque, especialmente en el tercer cuarto (23-33), y se agarraron a Talen Horton-Tucker (24 puntos) y Kyle Kuzma (17 puntos) como principales recursos ofensivos.



El pívot Andre Drummond, el último fichaje de los Lakers, tuvo una complicada noche ante Gobert y sumó 8 puntos (3 de 12 en tiros), 8 rebotes, 4 asistencias y 2 robos frente a 2 pérdidas.



Marc Gasol no jugó ningún minuto, como en el anterior encuentro ante los Jazz.



El español figuraba como disponible en ambos partidos, pero el técnico de los Lakers, Frank Vogel, explicó que Gasol todavía está lidiando con algunas molestias por su dislocación del dedo meñique de la mano izquierda que sufrió la pasada semana y señaló que solo jugaría si fuera realmente necesario.



Los Lakers continúan en el quinto puesto del Oeste (35-23), mientras que los Jazz tienen el mejor récord de toda la liga (43-15) y encabezan esa misma conferencia.



ENERGÍAS RENOVADAS



Los Jazz saltaron a la pista con Mike Conley y Rudy Gobert de nuevo en sus filas y ambos contribuyeron a un muy buen comienzo de los de Utah (5-13 tras cuatro minutos).



Pronto se unió a la fiesta Joe Ingles, que con un triple marcó la primera diferencia importante del encuentro (9-20 en el ecuador del cuarto inicial).



El primer arrebato de resistencia de los Lakers llegó con la artillería exterior y tres triples consecutivos de Alex Caruso, Kentavious Caldwell-Pope y Kyle Kuzma para cerrar el primer cuarto sin heridas incurables (23-29).



La electricidad desde el banquillo de Jordan Clarkson empezó a dejarse notar para los Jazz en el segundo cuarto, pero entre Dennis Schroder y Talen Horton-Tucker mantuvieron a los de púrpura y oro en el partido (31-38 con ocho minutos por jugar hasta el descanso).



En ese momento llegó un estirón de los Jazz, que con la elegancia y efectividad de Ingles y del también alero Bojan Bogdanovic amenazaron con dinamitar el partido (33-45 tras siete minutos).



No fue así ya que Kyle Kuzma se encargó de que el encuentro no muriera temprano, pese a que los actuales campeones de la NBA llegaron al descanso con un bagaje ofensivo muy mejorable (42-52).



Tras la reanudación, todas las armas de los Jazz lucieron sus mejores galas.



Bogdanovic metió un triple, Gobert seguía imponiendo su ley en la pintura con un fantástico alley-oop, e Ingles enlazó un tiro de tres con una fabulosa penetración para disparar a los Jazz (56-76 en la mitad del tercer cuarto).



Sin respuestas ni energía para articular la remontada, los Lakers contemplaron en silencio como Ingles se adueñaba del partido de un modo magnífico con 13 puntos en el tercer cuarto (65-85 antes del último parcial).



Un bloqueo y continuación precioso de Conley y Gobert impulsó aún más a unos Jazz (67-92 tras dos minutos) que, pese a un meritorio esfuerzo final de los locales, cerraron la victoria temprano y dejaron que los suplentes sellaran el triunfo sin sobresaltos.



Los Lakers se medirán el jueves a los Dallas Mavericks de Luka Doncic, mientras que los Jazz se enfrentarán el miércoles a los Houston Rockets. / EFE