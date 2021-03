Irving y Harden deciden a favor de los Nets el duelo neoyorquino

La victoria dejó a los Nets con marca de 7-6, dos meses después, desde que llegó Harden / foto co

De nuevo, la combinación del base Kyrie Irving y el escolta James Harden hizo la diferencia a favor de los Nets de Brooklyn que vencieron por 117-112 a los Knick de Nueva York en el duelo de los equipos de la Gran Manzana.



Irving se encargó de ser el máximo encestador con 34 puntos, mientras que Harden, que protagonizó el primer duelo neoyorquino como profesional, logró su décimo triple-doble de la temporada al conseguir 21 puntos, 15 rebotes y 15 asistencias.



La presencia de Harden con los Nets, que apenas lleva dos meses con el equipo de Brooklyn, ya los ha convertido en uno de los mejores de la liga y el "rey" de la Gran Manzana después de conseguir su quinto triunfo seguido.



Los Nets aceptaron el trato que llevó a Harden a Brooklyn el pasado 13 de enero, cuando esa misma noche se enfrentaron a los Knicks a los que también ganaron por 116-109, a pesar de estar con bajas importantes en su alineación.



La victoria dejó a los Nets con marca de 7-6, dos meses después, desde que llegó Harden, tienen 20-7, incluida la de 19-4 cuando al menos juegan dos de las tres estrellas que ha reunidos el equipo, que ahora se encuentra con la baja del alero Kevin Durant, por lesión.



El ala-pívot Jeff Green anotó 20 puntos y los Nets ganaron por decimotercera vez en los últimos 14 partidos que han disputado, 12 de ellos sin la presencia de Durant, quien sufre una distensión en el tendón de la corva izquierda.



El entrenador de los Nets, el novato canadiense Steve Nash, le entregó a Harden el premio al Jugador del Mes de la Conferencia Este de febrero antes del partido.



Los Nets tuvieron un 63% en los tiros de campo durante la primera mitad, el más alto en lo que va de temporada.



Mientras que el equipo de Brooklyn sigue con la preparación del ala-pívot seis veces All-Star Blake Griffin, su última adquisición durante el descanso del Fin de Semana de las Estrellas y no había jugado en varias semanas con su exequipo de los Pistons de Detroit.



Nash dijo que dentro del equipo no había ninguna prisa para que Griffin comience a jugar y por el contrario desean que lo haga cuando esté completamente en forma y bajo el protocolo de lesiones, tras graves que sufrió en la rodilla izquierda.



El ala-pívot Julius Randle, con un doble-doble de 33 puntos, 12 rebotes y seis asistencias, acabó de nuevo al frente del ataque de los Knicks (20-20), que desde que volvieron del Partido de las Estrellas se han enfrentado a los Bucks de Milwaukee, Nets -sendas derrotas- y les esperan de próximo rival a los Sixers de Filadelfia.



El alero canadiense RJ Barrett llegó a los 23 puntos y el escolta novato Immanuel Quickley, que salió por primera vez como titular en su carrera, también destacó con 21 tantos, pero no fueron suficientes a la hora de evitar la derrota.



Los Nets tenían una ventaja de 18 puntos al final del tercer cuarto, pero los Knicks bajaron a 115-112 después de un mate de Randle y luego recuperaron el balón cuando el entrenador del equipo de Nueva York, Tom Thibodeau, desafió con éxito una falta a Barrett con 7.7 segundos por jugarse.



Los Knicks ganaron el salto entre dos, pero Randle recibió "pasos" y Harden lo cerró con dos tiros libres.



Un Randle furioso trató de acercarse a los árbitros después que concluyese el partido y varios jugadores de los Knicks tuvieron que salir de la banca para detener al jugador All-Star. / EFE