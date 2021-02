Bucks recuperan su mejor juego de equipo y arrollan a Trail Blazers

NBA

Martes 2| 5:52 am





La gran labor de equipo fue la clave que permitió a los Milwaukee Bucks arrollar con su ataque a los Portland Trail Blazers y vencer por paliza de 134-106.



El base Jrue Holiday anotó 22 puntos y el ala-pívot Bobby Portis aportó otros 21 tantos que ayudaron a los Bucks a llevarse el triunfo y romper racha de dos derrotas seguidas.



Los Bucks se distanciaron en el marcador de forma definitiva a mediados del primer periodo y llegaron a tener ventaja de 39 tantos a inicios del cuarto antes de darle descanso a algunos de sus mejores jugadores.



El equipo de Milwaukee anotó 21 de 42 triples y tuvieron el 55 por ciento de acierto en los tiros de campo.



Holiday fue el líder al anotar 10 de 14 intentos con siete rebotes y seis asistencias. Portis encestó 9 de 13 disparos con ocho balones capturados bajo los aros.



El ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo anotó 18 puntos con los Bucks sin que esta vez fuese el líder encestador de su equipo, que también tuvieron al alero Khris Middleton, que encestó sus cuatro intentos de triple y finalizó con 17 tantos.



El base D.J. Augustin concretó cuatro de seis tiros de tres puntos y finalizó con 13 tantos.



El alero Nassir Little, segunda temporada en la NBA, que salió de titular, encabezó a los Blazers con 30 puntos, más del doble de su marca personal previa.



El base Damian Lillard esta vez no pudo ser factor ganador de Portland al quedarse con apenas 17 puntos, siete asistencias y tres rebotes, que no impidieron la derrota de los Trail Blazers (10-9).



El pívot turco suizo Enes Kanter acabó como el mejor en el juego interior al conseguir un doble-doble de 10 puntos y 12 rebotes.



Milwaukee estuvo inspirado en el juego ofensivo desde el principio para asumir el control del partido.



Los Bucks encestaron 18 de 26 tiros de campo y 8 de 10 triples en el primer cuarto y ponerse con ventaja parcial de 46-36. En los últimos segundos del periodo inicial, Portis recuperó un balón y venció al reloj con un mate.



Milwaukee extendió su ventaja a 79-56 al medio tiempo gracias a sus 14 triples en 22 intentos en la primera mitad. / EFE