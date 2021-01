Domantas Sabonis emula a su padre en Portland; los Rockets ganan sin Harden

NBA

El ala-pívot Domantas Sabonis se ha confirmado como en uno de los mejores jugadores del comienzo de la nueva temporada y con su doble-doble (23 puntos y 15 rebotes) brilló de manera especial con los Indiana Pacers en Portland, el mismo escenario donde su padre, Arvydas Sabonis, también triunfo hace 26 años.



Sabonis volvió a erigirse en el líder indiscutible de los Pacers al guiarles al triunfo como visitantes por 87-111 ante los Trail Blazers.



El joven Sabonis lleva 107 dobles-dobles con los Pacers, a uno de empatar con el expivot Roy Hibbert en el séptimo lugar en la historia del equipo.



El jugador lituano mostró toda su clase en el mismo escenario donde su padre Arvydas Sabonis triunfó como gran figura de los Trail Blazers durante las dos etapas que estuvo con el equipo de Portland, después de haber jugado en la liga española con el Forum Valladolid y el Real Madrid.



Junto a Sabonis, el base Malcolm Brogdon agregó 25 puntos y siete asistencias como director de juego de los Packers (8-4) y permitió a su equipo ganar el cuarto partido disputado fuera de su campo (4-1), el segundo consecutivo.



La victoria permitió también a los Pacers cortar una racha de 11 derrotas consecutivas en Portland.



Los nuevos Houston Rockets, carentes de estrellas en el equipo un día después de cerrarse el traspaso del escolta James Harden a los Brooklyn Nets, respondieron con la victoria como visitantes por 105-109 ante los Spurs de San Antonio y rompieron racha de dos derrotas consecutivas.



El pasado martes por la noche, después de la derrota que sufrieron los Rockets (100-117) ante Los Angeles Lakers, Harden declaró que no quería seguir más en un equipo que "no podía ganar" a pesar de que él lo daba todo.



La declaraciones de Harden fueron consideradas todo un "insulto" por sus excompañeros, quienes por voz del pívot DeMarcus Cousins dijeron que el único que no había sido profesional desde el inicio de temporada y no se esforzaba era él.



De inmediato el equipo aceleró su traspaso y en 24 horas fue enviado a los Nets a cambió de ocho selecciones de primera ronda y la llegada del base australiano Dante Exum (vía Cleveland Cavaliers), el escolta Victor Oladipo (vía Indiana Pacers) y el alero letón Rodions Kurucs (Nets).



Ninguno de los tres jugadores se ha podido incorporar a los Rockets porque antes deben superar los exámenes médicos.



Pero el equipo de Houston, aunque tampoco pudo tener al base estrella John Wall ni al escolta Eric Gordon, recibieron de nuevo la ayuda del joven pívot Christian Wood, que aportó un doble-doble de 27 tantos y 15 rebotes.



El escolta novato Shake Milton protagonizó su mejor partido como profesional al aportar 34 puntos, incluidos tres triples de cuatro intentos, y permitió a los Sixers de Filadelfia su segunda victoria consecutiva frente a Miami Heat, 125-108.



Milton, que salió de reserva, estuvo imparable en el juego ofensivo al anotar 11 de 15 tiros de campo y 6-6 desde la línea de personal, además de repartir siete asistencias, capturar dos rebotes y recuperar dos balones.



La actuación de Milton, seleccionado con el número 49 de la segunda ronda del sorteo universitario, compensó el pobre rendimiento que tuvo el pívot estrella, el camerunés Joel Embiid, que acabó con solo nueve puntos.



Los Sixers barrieron en la serie de dos partidos en casa contra un equipo de Miami que continúa jugando con una plantilla diezmada debido a problemas con la Covid-19, algo que ya superó Filadelia, que solo tiene de baja por contagio, el escolta Seth Curry.



El base australiano Ben Simmons se olvidó de los rumores de su posible traspaso a los Houston Rockets antes de que el escolta James Harden fuese enviado a los Brooklyn Nets y acabó como el jugador más completo de los Sixers al aportar un triple-doble de 10 puntos, 12 asistencias y 10 rebotes, más dos recuperaciones de balón.



El pívot serbio Nikola Jokic aportó 23 puntos, incluidos 18 en la segunda mitad, y los Nuggets de Denvers se impusieron por 114-104 a los Warriors de Golden State, que volvieron a tener al base Stephen Curry como su líder encestador con 35 tantos.



Jokic, que también consiguió 14 rebotes y 10 asistencias, logró su triple-doble número 46 como profesional y los Nuggets volvieron al camino ganador tras haber perdido el partido anterior frente a los Nets.



La nueva aportación de Jokic le mantiene con promedios de triple-doble en lo que va de la nueva temporada y es el líder de la NBA en asistencias.



Suspense y lucha hasta el final de los Toronto Raptors antes de vencer 111-108 a los Charlotte Hornets después que el ala-pívot Chris Boucher aportase un doble-doble de 25 puntos y 10 rebotes.

EFE