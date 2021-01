Celtics y Heat cancelaron su encuentro por posible propagación del Covid-19

NBA

Domingo 10| 9:29 pm





BOSTON. Boston iba a tener que enfrentarse a Miami con el mínimo de ocho jugadores de la NBA el domingo por la noche. Resulta que el Heat ni siquiera tenía tantos.

El partido del domingo entre Boston y Miami se pospuso, no porque los Celtics descartaran a siete jugadores debido a los protocolos de salud y seguridad de la liga para jugar durante la pandemia de coronavirus, sino por preocupaciones de exposición dentro del roster del Heat.

El Heat se enteró el domingo temprano que el base Avery Bradley no estaría disponible para el juego en Boston debido a los protocolos COVID-19. Eso significó que el Heat tuvo que revisar los datos de rastreo de contactos, y con ese proceso aún en curso el domingo por la tarde, se tomó la decisión de posponer el juego.

La liga anunció la decisión unas dos horas antes de la hora de inicio programada para las 7 pm.

"Están empezando a ver que lo que está sucediendo en nuestro país afecta directamente a la NBA porque ya no estamos en esa red de seguridad de la burbuja", dijo el entrenador de Denver, Michael Malone, en Nueva York después de enterarse del aplazamiento de los Celtics-Heat.

Los Celtics se habrían quedado sin siete jugadores para el juego debido a los protocolos de salud y seguridad de la NBA para lidiar con COVID-19, todos ellos descartados el domingo temprano, junto con otros dos debido a una lesión. Eso habría dejado a Boston con solo ocho jugadores disponibles, el mínimo de la liga.

El Heat ni siquiera tenía tantos autorizados por la NBA para jugar; de ahí la decisión de posponer. El equipo se quedó en Boston durante el resto del proceso de rastreo y está programado para jugar en Filadelfia, otro equipo con problemas relacionados con el virus, el martes y jueves. Los 76ers jugaron solo con siete jugadores el sábado en una derrota ante Denver, en parte porque algunos fueron descartados de acuerdo con los protocolos de virus.

La NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto elaboraron un plan el año pasado para terminar la temporada en un ambiente de burbujas en Walt Disney World en Florida Central, donde nadie dio positivo y no se perdió ningún juego debido al virus. Pero no ha sido raro que los jugadores de la NBA se pierdan partidos de esta temporada por problemas relacionados con virus, sin la seguridad de la burbuja.

"Espero que no", dijo el base de Indiana, Víctor Oladipo, cuando se le preguntó si pensaba que volver a una burbuja sería posible esta temporada. “Pero creo que la NBA está haciendo todo lo que puede y están haciendo un gran trabajo, y la NBPA también, trabajando juntos para hacer un gran trabajo para asegurarse de que estemos lo más seguros posible. Es duro. Puedes hacer tu mejor esfuerzo y, desafortunadamente, todavía habrá algunas personas que lo capten ".

El juego Heat-Celtics es el segundo juego pospuesto en la NBA esta temporada. Un juego entre Oklahoma City y Houston se pospuso el 23 de diciembre porque los Rockets no tenían suficientes jugadores elegibles para jugar: tres habían devuelto pruebas que eran positivas o no concluyentes para el coronavirus, otros cuatro fueron puestos en cuarentena, James Harden no estaba disponible por violar los protocolos y otro jugador salió lesionado. Eso dejó a Houston con siete jugadores.

Los Celtics descartaron el domingo a Jaylen Brown, Javonte Green, Semi Ojeleye, Jayson Tatum, Tristan Thompson, Grant Williams y Robert Williams debido a los protocolos. Eso es lo máximo que cualquier equipo ha tenido debido a problemas relacionados con el virus en lo que va de la temporada, pero no necesariamente significa que ninguno de los Celtics afectados dio positivo.

"Los números están subiendo", dijo el sábado el entrenador del Heat, Erik Spoelstra. “Esa es la realidad. Estamos comprometidos a seguir adelante con nuestra industria y lo estamos haciendo con la mejor ciencia y el cumplimiento de los protocolos, pero en última instancia, no tenemos el control ".

El hecho de que Bradley fuera descartado tampoco significaba que hubiera dado positivo. Bradley, quien firmó con el Heat durante la temporada baja, optó por no unirse a Los Angeles Lakers, su ex equipo, en la burbuja el año pasado porque tiene un hijo con problemas respiratorios y no quería correr riesgos innecesarios.

"Quiero decir, esta es la nueva normalidad", dijo Bradley a principios de esta temporada, explicando su decisión de volver a jugar. “Mi decisión ahora mismo es concentrarme en jugar. Ese es mi enfoque. Siento que todos tienen una mejor idea de este virus; obviamente, todavía hay algunas incógnitas. Pero mi decisión de no ir a la burbuja fue solo por el impacto en mi familia ".