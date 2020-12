Los Warriors paran comienzo de sus entrenamientos por 2 positivos de covid-19

NBA

Dos jugadores de los Warriors de Golden State, cuyos nombres no fueron divulgados, han dado positivo de covid-19 a horas del comienzo de los entrenamientos con miras a la nueva temporada, anunció este martes la franquicia de Golden State.



El presidente de operaciones de baloncesto y gerente general de los Warriors, Bob Myers, admitió que estos resultados no los tomaron de sorpresa pues los jugadores "han vuelto a la actividad después de haber estado fuera por mucho tiempo".



No obstante, resaltó que la noticia "de alguna manera demuestra que los protocolos y las pruebas están funcionando".



Los positivos obligaron al equipo a retrasar el comienzo de los entrenamientos colectivos y a adoptar un plan de emergencia con trabajos individuales, al menos hasta el próximo lunes.



Los Warriors no participaron en la burbuja de la NBA en Walt Disney World en Orlando (Florida) pues terminaron la temporada regular con un deficitario balance de 15 victorias y 50 derrotas, el peor de la Liga.



El equipo no compite desde el 11 de marzo. / EFE