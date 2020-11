El nuevo gerente de Rockets, Rafael Stone, insiste en que buscarán el título

NBA

El nuevo gerente general de los Rockets de Houston, Rafael Stone, reiteró este jueves que a pesar de todos los cambios que se han dado en la dirección del equipo, el objetivo que tienen establecido de cara a la temporada 2020-21 no es otro que el de luchar por el título de campeones de liga.



Después de una temporada baja de cambios importantes para los Rockets, Stone, y el nuevo entrenador, Stephen Silas, enfatizaron que con dos Jugadores Más Valiosos (MVP) como son el escolta James Harden y el base Russell Westbrook, no puede haber otro objetivo a conseguir que el anillo de campeones.



"Durante los últimos ocho años más o menos, nuestro objetivo ha sido ganar un campeonato porque teníamos a James Harden", reiteró Stone, un antiguo empleado de la oficina central de los Rockets ascendido después de la renuncia de Daryl Morey, durante una conferencia de prensa virtual para presentar al recientemente contrató Silas.



Silas, de 47 años, cuyas dos décadas de experiencia como entrenador asistente de la NBA incluyen más recientemente como coordinador ofensivo de Rick Carlisle con los Dallas Mavericks, fue seleccionado de un grupo de candidatos que los Rockets entrevistaron para reemplazar a Mike D'Antoni.



Sin embargo, los analistas consideran que la selección de Silas no ha sido la mejor para los Rockets después de ver vivir la experiencia con el veterano Mike D'Antoni, que ganó partidos y llevó a los equipos a los playoffs, pero nunca pudo convertirlos en un equipo con mentalidad de campeones al fallar siempre en los momentos decisivos.



Silas, quien confirmó que el exentrenador John Lucas regresaría al cuerpo técnico de los Rockets después de ser finalista en la búsqueda de entrenador para el equipo, acepta las expectativas que conlleva heredar una lista que cuenta con un par de MVP recientes en Harden y Westbrook.



"Para mí, ser mi primera experiencia como entrenador en jefe y estar en una situación de ganar ahora es genial", declaró Silas. "Soy un entrenador de ganar ahora. No tener que lidiar con el crecimiento y todo ese tipo de cosas, pensar en el campeonato de inmediato, es emocionante para mí. Y estoy preparado para ello y listo para ello".



Silas, quien tuvo conversaciones con Harden y Westbrook como parte del proceso de entrevistas, dijo que planea hacer "ajustes" pero no cambios importantes en el sistema ofensivo único de Houston.



Los Rockets dependen en gran medida de los aislamientos, en contra de la tendencia de la liga, principalmente porque Harden es posiblemente el mejor jugador uno a uno en la historia de la NBA.



"Fueron sextos en ofensiva, y para mí entrar y hacer cambios al por mayor, eso no tiene sentido", explicó Silas, refiriéndose al rango de los Rockets en eficiencia ofensiva con un promedio de 112,5 puntos por cada 100 posesiones. "Trataré de hacerles las cosas más fáciles y mejorar en defensa, eso será lo más importante".



Stone dijo que anticipa una lista con "más opciones" para la próxima temporada después de que los Rockets jugaran exclusivamente con hombres bajos sin un pívot natural después que traspasaron al suizo Clint Capela a los Hawks de Atlanta.



"Definitivamente no vamos a entrar en esta temporada baja diciendo, 'No queremos a nadie con más de 6-7'", admitió Stone. "Queremos jugadores de baloncesto realmente buenos".



El problema de los Rockets es que no tienen jugadores que ofrecer en traspasos y su flexibilidad salarial es muy limitada con los grandes contratos que tienen que pagar a Harden y Westbrook por lo que la misión de Stone de conseguir buenos jugadores en el mercado de los agentes libres será una misión cercana a los "imposible".



"Vamos a seguir siendo extraordinariamente agresivos", aseguró Stone. "Vamos a apostar por ello. Ya sea que lleguemos o no, no lo sé, pero puedo garantizarles que vamos a apostar por ello, y tengo muchas ganas de hacerlo". / EFE