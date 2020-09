Andre Iguodala busca el gran premio en su sexta final consecutiva

FREDDY PERDOMO | @SpgFreddy

El experto en finales, Andre Iguodala, que llegó al Heat de Miami luego de declararse en rebeldía con los Grizzlies de Memphis, hace historia en la NBA, tras clasificarse a su sexta final de forma consecutiva, uniéndose en una selecta lista a jugadores históricos de este deporte.

Con la clasificación del Heat ante los Celtics de Boston, Iguodala pasó a convertirse en el décimo jugador con más presencias seguidas en esa instancia decisiva de la temporada. El record en la NBA lo tiene Bill Russell, que llegó a 10 Finales seguidas (1957 a 1966).

El “all star” se ha convertido en un jugador importante en la rotación de Erik Spoelstra y su veteranía ha sido clave para que los Heat culminen la sorpresa ante los Boston Celtics. En los seis partidos ante los de Massachusetts “Iggy” ha promediado 3,8 puntos, dos rebotes y una asistencia, aunque su rendimiento se disparó en el sexto y definitivo encuentro con 15 puntos (cuatro de cuatro desde el triple y cinco de cinco en tiros de campo), tres rebotes, una asistencia y dos robos de balón.

Andre Iguodala is going to the NBA Finals for the SIXTH STRAIGHT year. pic.twitter.com/S1AXGWI9q3

Andre Iguodala this season:



- Rested pretty much the whole regular season

- Promoted his book

- Got traded to a contender

- Signed a $30M extension

- Advances to his 6th straight Finals pic.twitter.com/NEGrZjgwJZ