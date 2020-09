Leonard coloca a Clippers a un triunfo de sus primeras finales

NBA

El alero Kawhi Leonard mostró su condición de estrella y líder de Los Angeles Clippers al quedarse a las puertas de un triple doble con el que los guió al triunfo de 96-85 ante los Nuggets de Denver en el cuarto partido de la eliminatoria de semifinales de la Conferencia Oeste, que ahora dominan por 3-1 al mejor de siete.



Los Clippers se encuentran a un triunfo de alcanzar sus primeras finales de la Conferencia Oeste en la historia del equipo.



Leonard acabó el partido con un doble-doble de 30 puntos, 11 rebotes y nueve asistencias, que al final lo dejaron sin lo que hubiese sido su primer triple-doble en los playoffs, pero no le impidieron que fuese el verdugo de la defensa de los Nuggets.



Además, Leonard, que por sexta vez en lo que va de los playoffs llegó a los 30 o más puntos, también hizo una gran labor defensiva al concluir el partido con cuatro robos de balón y dos tapones que impidieron que los Nuggets pudiesen meterse en el partido en los momentos decisivos.



El pívot reserva Montrezl Harrell surgió como el sexto jugador de los Clippers y sus 15 puntos, lo dejaron como segundo máximo encestador y factor ganador.



Otros cuatro jugadores de los Clippers también tuvieron números de dos dígitos, incluido el escolta reserva Lou Williams, que llegó a los 12 puntos.



Después de construir una ventaja de 18 puntos en el segundo cuarto, los Clippers volvieron a ver como el equipo de Denver reaccionaba y se metía de nuevo en el partido tras empatar a 48 el marcador al comienzo del tercer periodo.



Pero los Clippers respondieron con una racha de 21-5, que fue la que les dio la tranquilidad y confianza de cara mantenerse al frente del marcador y con el control del ritmo del partido en su poder, sin que al final permitiesen a los Nuggets tener una sola vez el liderato.



El pívot serbio Nikola Jokic también volvió a ser el líder indiscutible de los Nuggets al concluir el partido con un doble-doble de 26 puntos y 11 rebotes que al final no pudieron evitar la derrota que los dejó al borde de la eliminación (1-3).



Como les sucedió en la eliminatoria de la primera ronda que disputaron contra los Jazz de Utah, pero que al final consiguieron la remontada para ganarla por 4-3 al mejor de siete.



Su remontada les convirtió en el duodécimo equipo en la historia de la NBA en superar un déficit de 1-3.



Los Clippers surgieron con su mejor defensa que hizo posible que los Nuggets no pasasen del 40 por ciento de acierto en los tiros de campo y forzando tres violaciones de posesión de balón antes de tirar a canasta.



Uno de los líderes de la carga defensiva fue el alero Paul George, quien ayudó a mantener al base canadiense Jamal Murray en 6 de 15 tiros y 18 puntos y seis asistencias, que no pudieron ser factor ganador.



Si la gran labor defensiva de George, que también anotó 10 puntos en casi 27 minutos, mientras se enfrentaba a problemas de faltas.



"Sabíamos eso cuando lo estábamos marcando", admitió el entrenador de los Clippers, Doc Rivers, sobre el cerrado marcaje que hizo George. "A veces se pierde la perspectiva del tipo de jugador que es P.G. (George), porque es un gran tirador, pero también un gran defensor. Cuanto mejor encestador eres, más gente olvida lo bueno que eres a la defensiva ".



El ala-pívot reserva Michael Porter Jr. anotó 13 de sus 15 puntos en el segundo cuarto, sin que luego pudiese ser factor ganador de los Nuggets.



Los Clippers también concluyeron el partido con 38 puntos conseguidos dentro de la pintura por 22 de los Nuggets.



El partido también dejó una pequeña pelea a mitad del último cuarto cuando Jokic cayó al suelo después de sentir que había recibido una falta.



Al levantarse, agarró al base Patrick Beverley, que estaba levantando el balón por el suelo. Beverley dio un paso hacia Jokic antes de dirigirse hacia el banco.



Beverley dijo después del tercer partido que Jokic se lo pone difícil a los árbitros con "muchos golpes", lo que le costó al polémico jugador de los Clippers una multa de 25.000 dólares. / EFE