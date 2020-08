Jazz aplasta a Nuggets con 30 puntos de Donovan Mitchell

NBA

FREDDY PERDOMO

Utah Jazz supo imponerse en el tercer cuarto a Denver Nuggets, aplastándolos 43-29 con una gran actuación del escolta de 23 años Donovan Mitchell, que metió cinco triples en ese periodo. Con esta victoria Utah vengó la derrota sufrida en el primer juego, en donde quedó muy cerca de ganar; ahora la serie queda pareja con un juego ganado para ambos equipos (1-1).

Utah metió el 45% de sus triples, con 20-44 desde el perímetro y llegando a estar cerca del 55% hasta el tercer período. Mitchell tuvo un inmenso tercer cuarto, donde marcó cinco triples con el que el Jazz rompió el partido. Otro de gran rendimiento fue Spida, que se encargó de alimentar siempre a sus compañeros que quedaban en soledad por una defensa de Denver que se centró en impedir los puntos de Donovan, pero recibió mucho del resto, con factores X como Jordan Clarkson, de una actuación de gran nivel desde el inicio del partido.

Por el lado de los Nuggets, el plan defensivo falló, el ataque no estuvo y faltó esa actitud ganadora que había tenido Jamal Murray el otro día para comenzar la serie ganando. Esta vez el canadiense pasó desapercibido, Jokic engrosó sus números, pero nunca dominó y falló varios tiros fáciles y apenas la gran actuación ofensiva del rookie Michael Porter Jr. es para destacar. Se habló más de que Utah no tiene a Bojan Bogdanovic y Mike Conley en estos partidos, pero este miércoles pareció extrañar más Denver a Will Barton y Gary Harris, quedándose corto atrás de sus figuras.