Las claves del Jazz vs Pelicans

Jueves 30| 5:16 pm





ESTADOS UNIDOS.- La NBA está de vuelta. Desde marzo, cuando llegó el parón por la COVID-19, el torneo se quedó sin el final de la temporada regular y el inicio de la postemporada. Pero todo queda atrás con el regreso de la competición, que verá su reanudación oficial con el duelo entre Pelicans de Nueva Orleans contra Jazz de Utah.

Además, de ese desafío, se jugará el duelo angelino: Lakers vs Clippers.

A continuación te presentamos las claves del duelo Nueva Orleans vs Utah. Donovan Mitchell y Rudy Gobert por un lado, Brandon Ingram y ¿Zion Williamson? en el otro. Los nombres destacan y los estilos no podrían ser más opuestos. Velocidad y descaro, contra defensa y fuerza colectiva. El partido inaugural se definirá por las siguientes claves.

"Creo que estoy preparado para jugar el partido", dice Zion tras el último entrenamiento. "No conozco a nadie que diga, 'no, solo puedo jugar unos 10 o 15 minutos'. Si es necesario juego todo el partido. Me siento mejor físicamente. Estaba saliendo de una lesión en marzo y tuve otros problemas físicos. Estos dos meses libres realmente me ayudaron. Siento que estoy en un gran momento".

Williamson tuvo que salir del campus de Walt Disney World para atender una emergencia familiar y su regreso llega muy justo para el debut, tanto que podría perdérselo. No por una razón de protocolos, ya que Zion superó todos hace varios días y ha podido completar un par de entrenamientos con Pelicans, sino porque la franquicia prefiere evitar riesgos y piensa en el largo plazo.

Además, la baja de Bojan Bogdanovic fue el mayor palo para la franquicia de Salt Lake City durante el parón. La temporada del alero croata ha sido sensacional como anotador de volumen, entre la auténtica élite de la NBA. Sin embargo, no ha sido la única mala noticia. Los problemas entre Mitchell y Gobert suponen una losa para el presente y futuro del proyecto.

Estos roces que surgieron a raíz del caso de COVID-19 del francés y su gestión parecen quedar atrás. La conexión entre ambos es básica en el juego del 2x2 de Utah y desde ellos nace el resto. Joe Ingles tendrá un papel fundamental, pero sin Bogdanovic, Jazz necesita que Mitchell y Gobert estén mejor que nunca.

Gobert tendrá que dominar en defensa, mientras en ataque sus bloqueos, pases tras pick&roll y rebote ofensivo deben aumentar. Por su parte, Mitchell tiene que asumir más balón que nunca, tanto para anotar como para organizar. Los de Quin Snyder se basan en el juego colectivo, pero necesitarán más que nunca a sus estrellas si quieren hacer algo grande frente a Pelicans y en Playoffs.

Pelicans es el segundo equipo más rápido de la NBA en la 2019-2020, juegan 103,96 posesiones por partido. Jazz es el sexto equipo más lento con 98,95 posesiones por noche. Unos vuelan, buscan los pases largos y el campo abierto. Los otros, imponer su defensa, el control del rebote y salir con un ataque organizado.

Será clave aquí Lonzo Ball. El base está haciendo una notable temporada y encaja muy bien en las ideas de Gentry. De hecho, aunque sus números impactan menos que los de otros compañeros, su impacto y mejora son evidentes. En los últimos 16 encuentros antes del parón, Ball promedió 14,1 puntos, 7,9 asistencias, 7,1 rebotes y 1,8 robos en 35,2 minutos. ¿Lo mejor? Un 45,7% en triples con 6,6 intentos. | NBA.COM