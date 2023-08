MLB: Así ha sido la evolución del mexicano Joey Meneses en los Nacionales de Washington (+Datos) 

Durante esta temporada 2023, el mexicano Joey Meneses ha sido uno de los peloteros más destacados de su país en cuestión de ofensiva, dando muestras su agilidad para el bateo, lo que es un significado en su evolución en las Grandes Ligas.

Hace un par de años, Meneses jugaba en Ligas Menores, específicamente Doble-A y Triple-A con Medias Rojas de Boston, todo en busca de su boleto al Big Show, pero no lo logró sino hasta el 2022, en el que llegó a Nacionales de Washington y en agosto del pasado año, lo consiguió.

Precisamente este jueves, "CabaJoey" enfrentó por primera vez a su ex equipo y que manera de hacerlo, lideró el triunfo de los capitalinos 10-7 ante los patirrojos y además puso una marca personal, impulsando cinco carreras en un compromiso. Terminó el duelo de 5-2, con par de dobles y 2 rayitas anotadas.

“Se siente bien”, dijo Meneses. “No me sentí bien cuando [Boston] me dejó libre, pero al mismo tiempo, siento que eso me enseñó mucho. Me enseñó a trabajar duro, a seguir trabajando y creo que me dio una mejor ética de trabajo de nunca rendirme. Entonces, cuando te enfrentas a ellos y puedes batear así de bien contra ellos, obviamente te hace sentir bien”, soltó el bateador designado de 31 años.

Con la marca impuesta en fletes, Meneses igualó la mayor cantidad de remolcadas en un juego sin dar jonrones en la historia de los Nacionales (2005-presente), empatando al cubano Yadiel Hernández (1ro de mayo del 2022), Daniel Murphy (4 de julio del 2017 y 25 de abril del 2017), Ian Desmond (9 de junio del 2014) y Jason Werth (1ro de julio del 2013).

En la actual zafra, el mexicano batea para .283 con 114 inatrapables, 11 jonrones y 68 remolques.