SPB: Leyenda de Cocodrilos de Caracas: "Siempre quise dirigir a Marinos de Anzoátegui"

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Cuando se habla de entrenadores exitosos en la historia de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), no hay dudas que el nombre de Néstor Salazar aparece sí o sí en el podio. Y es que hablamos de un entrenador que le ha dedicado casi 40 años al baloncesto venezolano, convirtiéndose en una verdadera referencia para quienes siguen este deporte.

Una trayectoria intachable con los mejores equipos

Son más de 1,400 juegos dirigidos, y a estas alturas todavía le sobran ganas para seguir impartiendo sabiduría entre los jugadores. Mama Osa, como es conocido en el mundo del tabloncillo, ahora suma un nuevo capítulo en su carrera como dirigente gracias a Marinos de Anzoátegui, un equipo que siempre deseó dirigir.

Pero, ciertamente, hablamos de una leyenda en la historia de Cocodrilos de Caracas, y por más que pueda sonar un poco doloroso para los fanáticos saurios, lo cierto es que Néstor nunca ocultó su anhelo de estar al frente del Acorazado Oriental. Al final, esa oportunidad le llegó durante este 2026 y por obvias razones no la desaprovechó.

"Uno de mis proyectos de mi carrera siempre fue dirigir Marinos. Soy de la parte del oriente del país. A mi me llevaron a Caracas y tuve la oportunidad de estar mucho tiempo en Cocodrilos, que era un anhelo que tenía y se me dio", confesó durante una entrevista en el podcast Latam Pro Sport.

Luego complementó: "Cuando me dieron la oportunidad de estar acá (en Anzoátegui) no lo dudé porque cuando uno trabaja con organizaciones tiene que darse al máximo. Marinos es un organización bien estructurada".

Néstor Salazar asumió el mando de Marinos con un currículum envidiable de seis campeones del baloncesto venezolano: cuatro con Cocodrilos (2008, 2010, 2013, 2016) y dos con Trotamundos de Carabobo (2019, 2022).

Por lo pronto, Mama Osa y el conjunto oriental disputarán los cuartos de final de la temporada 2026 de la SPB. Su rival de esa instancia es Spartans Distrito Capital.