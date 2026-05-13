Cocodrilos de Caracas refuerza su pintura con la llegada de Jhonny Tovar

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En un movimiento estratégico para blindar su rotación interna, Cocodrilos de Caracas anunció oficialmente la contratación del ala-pívot venezolano Jhonny Tovar. El jugador llega a las filas del conjunto saurio con el objetivo inmediato de aportar solidez y jerarquía en la zona pintada para los desafíos de la postemporada.

Tovar aterriza en la capital venezolana tras ver acción en la Greek National League 1 con el equipo Anagennisi BC. Su paso por el baloncesto de Grecia le ha permitido desarrollar una madurez física y táctica que la gerencia caraqueña considera vital para las aspiraciones al título.

Seguridad defensiva y presencia física

Conocido por su capacidad para proteger el aro y su intensidad en los tableros, Tovar se perfila como una pieza clave para dar profundidad al esquema del cuerpo técnico. Su llegada no solo garantiza frescura en el poste bajo, sino que también añade una cuota de "poder criollo" a una plantilla que busca equilibrar la experiencia internacional con el talento nacional.

El jugador ya se encuentra bajo las órdenes del equipo, enfocado en integrarse rápidamente a los sistemas tácticos. Se espera que su debut aporte un impacto defensivo inmediato, permitiendo a los capitalinos contar con una rotación más versátil frente a los rivales de élite en la siguiente fase del torneo.