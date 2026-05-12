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Copa SPB: ¡Zulia tiene al primer campeón! Gaiteros se corona por Meridiano Televisión

Los actuales monarcas se consagran como el primer ganador de este nuevo evento 

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Meridiano

Lunes, 11 de mayo de 2026 a las 10:06 pm
Copa SPB: ¡Zulia tiene al primer campeón! Gaiteros se corona por Meridiano Televisión
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Los actuales campeones de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), Gaiteros del Zulia, demostraron que siguen siendo muy poderosos en los encuentros importantes y se coronaron campeones de la primera edición de la Copa SPB.

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"Los Come Candela" volvieron a hacer gala de su buena defensa y superaron a Cocodrilos de Caracas con marcador final de 86-78, en el desafío efectuado en el Gimnasio José Joaquín "Papá" Carrillo y que pudiste disfrutar en vivo a través de las pantallas de los especialistas en deporte, Meridiano Televisión.

Resumen:

El duelo inició bastante parejo con un Gaiteros ganando por la mínima 24-25, pero los "Saurios" reaccionaron y cerraron la primera parte del choque con una ventaja de cinco puntos (46-41).

En la segunda parte, los zulianos registraron un grandioso tercer cuarto de 29 puntos, aceptando solamente 16. Mientras que en el cuarto final la reacción capitalina llegó tarde y "Los Come Candela" cerraron con el resultado a su favor 86-78, después de un periodo en el que finalizaron igualados a 16.

MVP de la noche

El importado Jesse Zarzuela fue el jugador más destacado por los campeones tras sumar 19 y tres asistencias. Por su parte, Luis "Tapipa" Duarte, Jugador Defensivo del Año, aportó 10 rebotes y tres asistencias.

Un título más en la franquicia de Gaiteros, entrando en los libros del baloncesto venezolano como el primer monarca de la Copa SPB.

 

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