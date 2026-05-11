Anthony Davis: El "imán" de las primeras selecciones del Draft

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En el mundo de la NBA, ganar la lotería del Draft suele ser una combinación de estrategia de gerencia y puro azar. Sin embargo, para Anthony Davis, parece haberse convertido en una consecuencia inevitable de su presencia en una nómina. Con los resultados de la lotería de 2026 recién anunciados, Davis ha completado un "hat-trick" estadístico: estar involucrado en tres procesos donde su equipo recibe el codiciado Pick #1.

El origen del mito

La leyenda comenzó en 2019. Tras una temporada tumultuosa en la que Davis solicitó públicamente su salida de los New Orleans Pelicans, el equipo se encontró en una posición incierta. A pesar de tener probabilidades bajas, los Pelicans ganaron la lotería y seleccionaron a Zion Williamson. Irónicamente, este golpe de suerte facilitó el posterior traspaso de Davis a los Lakers, ya que New Orleans tenía asegurada a su nueva piedra angular.

La historia se repitió en 2025 bajo circunstancias aún más dramáticas. Tras un sorpresivo traspaso que envió a Luka Dončić a los Lakers a cambio de un paquete liderado por Davis, los Dallas Mavericks vivieron una temporada de transición complicada. Contra todo pronóstico (solo un 1.8% de probabilidades), los Mavericks ganaron la lotería de 2025, obteniendo el derecho de seleccionar al fenómeno de Duke, Cooper Flagg. Una vez más, la llegada de Davis precedió a la llegada del prospecto más esperado de la década.

El capítulo más reciente ocurrió en febrero de 2026, cuando los Mavericks, decididos a construir alrededor de Flagg, traspasaron a un Davis plagado de lesiones a los Washington Wizards. Ayer, 10 de mayo, la NBA confirmó lo que muchos ya sospechaban: los Wizards ganaron la lotería del Draft y elegirán primeros el próximo 23 de junio.

¿Coincidencia o destino?

Analistas y aficionados han bautizado este fenómeno como la "Suerte de Lotería de AD". Aunque Davis es un jugador de calibre Salón de la Fama, su carrera reciente ha estado marcada por su papel como "puente" hacia nuevas eras.

Para los Washington Wizards, la adquisición de Davis puede que no haya traído resultados inmediatos en la cancha debido a sus problemas físicos, pero ha traído algo quizás más valioso: la oportunidad de reiniciar la franquicia con el mejor talento joven del mundo.