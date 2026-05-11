Conoce los equipos que elegirán primero en el Draft 2026

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La suerte finalmente le sonrió a la ciudad de Washington. Después de años de quedar a las puertas de los talentos generacionales (como ocurrió con Victor Wembanyama en 2023 y Cooper Flagg en 2024), los Washington Wizards lograron asegurar el primer pick del Draft 2026. Es la primera vez que la franquicia capitalina elige en la posición de honor desde 2010, cuando seleccionaron precisamente a quien los representó este domingo en el sorteo: John Wall.

A diferencia de años anteriores, donde el azar castigó a los peores equipos de la liga, esta vez el sistema recompensó el esfuerzo de reconstrucción. Los Wizards entraron con un 14% de probabilidades (empatados con el mejor porcentaje) y, por primera vez bajo el formato actual implementado en 2019, el equipo con el peor récord de la temporada regular se quedó con el premio mayor.

El camino no fue fácil: Washington cerró la temporada perdiendo 26 de sus últimos 27 juegos, una estrategia arriesgada que, tras la caída de las pelotas de ping-pong, ha sido calificada por analistas como "el fin que justifica los medios".

Ganadores y perdedores de la noche

La lotería de 2026 no solo transformó el futuro de los Wizards, sino que dejó un panorama de contrastes en el resto de la liga:

Utah Jazz y Memphis Grizzlies: Ambos equipos fueron grandes ganadores al escalar posiciones para quedarse con los picks #2 y #3 , respectivamente. Utah ahora tiene la oportunidad de añadir una pieza de élite junto a Jaren Jackson Jr. y Lauri Markkanen.

Chicago Bulls: Contra los pronósticos (solo 20% de probabilidad de entrar al top 4), los Bulls saltaron hasta la cuarta posición , asegurando un talento de impacto inmediato.

Indiana Pacers (El gran derrotado): La tragedia de la noche fue para Indiana. Tras una temporada difícil, cayeron fuera del top 4, lo que activó una cláusula de protección y obligó a enviar su selección (Pick #5) a los Los Angeles Clippers, como parte del traspaso por Ivica Zubac.

El botín: ¿Quién será el número 1?

Con la primera selección en mano, todas las miradas apuntan a AJ Dybantsa. El alero de BYU es descrito por los scouts como un espécimen físico con la capacidad anotadora de un Tracy McGrady y el instinto de un "perro alfa". No obstante, la gerencia de los Wizards también evaluará de cerca a nombres como Darryn Peterson (Kansas) y el ala-pívot Cameron Boozer (Duke).

Para Washington, este pick no es solo un jugador; es la pieza que unirá un núcleo joven que ya cuenta con figuras como Alex Sarr, Bilal Coulibaly y las adquisiciones veteranas de Anthony Davis y Trae Young. La "Wiz Party" ha comenzado oficialmente, y el 23 de junio en el Barclays Center, la franquicia espera dar el primer paso firme hacia su regreso a la relevancia en la Conferencia Este.