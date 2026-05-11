SPB: Resultados del Draft de refuerzos y sustituciones 2026

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Con la postemporada a la vuelta de la esquina, los equipos clasificados a la fase de eliminación directa de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) acudieron a la cita del Draft de Adiciones y Sustituciones. Este proceso, vital para ajustar las rotaciones de cara a la intensidad de los playoffs, dejó movimientos estratégicos que cambian el balance de poder en la liga.

Marinos de Anzoátegui, dueño del primer turno, no dudó en fortalecer su conducción, mientras que otros equipos optaron por la veteranía en la pintura y el perímetro para afrontar los cruces decisivos.

Los elegidos: primera ronda

La primera vuelta del proceso de selección se llevó a cabo con los siguientes movimientos oficiales:

Marinos de Anzoátegui: Seleccionó a Franger Pirela. El "Acorazado" suma juventud y dinamismo a su base para escoltar a sus figuras importadas. Trotamundos de Carabobo: Se hizo con los servicios de Kelvin Caraballo. El "Expreso Azul" añade rebote y defensa de élite con uno de los internos más constantes de la liga. Gaiteros del Zulia: Escogió a Nicolás Palma para potenciar su juego interno. Guaiqueríes de Margarita: La "Tribu" sorprendió al anunciar que pasó en su turno de adición, manteniendo por ahora la confianza plena en su nómina actual. Brillantes del Zulia: Sumó la experiencia del importado Delwan Graham, buscando un revulsivo con conocimiento del baloncesto venezolano. Spartans de Distrito Capital: Añadió el liderazgo del veterano Kelvin Peña, el "Pollito" aportará puntería y manejo en momentos de presión. Cocodrilos de Caracas: Se reforzó con Humberto Bompart, un base revulsivo que inyectará velocidad a la segunda unidad sauria. Pioneros de Caracas: Cerró la ronda con la incorporación de Edry González, apostando por la profundidad en sus puestos de aleros.

A diferencia del frenetismo inicial, seis de las ocho franquicias decidieron "pasar" en su segundo turno, dejando el protagonismo a dos equipos que buscaron blindar su profundidad con talento nacional para las series de vida o muerte.

Los elegidos: segunda ronda

El orden de elección para esta vuelta definitiva arrojó los siguientes resultados oficiales:

Pioneros de Caracas: Pasó. Cocodrilos de Caracas: Seleccionó a Luis Martínez. El conjunto saurio suma a un alero de gran fortaleza física y versatilidad, capaz de aportar en los rebotes y defensa intensa, características fundamentales para el esquema del equipo capitalino en playoffs. Spartans de Distrito Capital: Pasó. Brillantes del Zulia: Seleccionó a Wilklerman Gómez. La maquinaria púrpura añade juventud y una mano confiable en el tiro exterior para dar descanso a sus piezas estelares. Guaiqueríes de Margarita: Pasó. Gaiteros del Zulia: Pasó. Trotamundos de Carabobo: Pasó. Marinos de Oriente: Pasó.

Con las plantillas selladas, la postemporada 2026 de la SPB promete ser una de las más reñidas de los últimos años. Los equipos han hecho sus apuestas: algunos prefirieron el "armamento" extra, mientras que otros confían en que la cohesión lograda durante meses de competición será suficiente para alzar la Copa. La mesa está servida y el margen de error ha desaparecido.