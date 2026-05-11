Anthony Edwards: El dueño absoluto de los registros en Minnesota

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En el deporte profesional, existen jugadores que definen épocas, y luego están aquellos que, por sí solos, superan el legado acumulado de toda una organización. Anthony Edwards pertenece, de forma indiscutible, al segundo grupo. Con su última exhibición ofensiva en estos playoffs de 2026, la estrella de los Minnesota Timberwolves ha establecido una marca que desafía la lógica de los deportes de equipo.

Edwards contra la historia de los Timberwolves

La estadística es tan contundente que parece un error de imprenta: Edwards ha logrado 18 partidos de 30 o más puntos en su carrera de postemporada. Para poner esto en perspectiva, si sumamos todos los partidos de 30 puntos conseguidos por todos los demás jugadores que han vestido la camiseta de Minnesota en la historia de los playoffs (incluyendo leyendas como Kevin Garnett), el total es de 17.

En apenas unos años, el escolta de 24 años ha producido más volumen anotador en momentos de máxima presión que la franquicia entera en sus anteriores 35 años de existencia.

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El impacto de Edwards no se limita a su mercado local; su nombre ya brilla en el olimpo de la NBA. Al alcanzar su juego número 18 de esta categoría, ha escalado posiciones hasta igualar la marca del mítico Dwyane Wade, situándose ambos en el cuarto lugar histórico de jugadores con mayor cantidad de partidos de 30 puntos antes de celebrar su cumpleaños número 25.

Este ascenso coloca a Edwards en una trayectoria reservada exclusivamente para la realeza del baloncesto. Por delante de él solo quedan tres de los nombres más grandes en la historia del juego: LeBron James, quien lidera la lista con un récord de 30 encuentros; Kobe Bryant, con 26; y Kevin Durant, quien acumuló 22 antes de superar el límite de edad. Con sus 18 partidos, Edwards ya comparte espacio con el "Flash" de Miami, consolidándose como una de las fuerzas ofensivas más precoces que se hayan visto jamás.

Con 24 años recién cumplidos y una carrera que parece no tener techo, Edwards todavía tiene margen para seguir escalando en este prestigioso ranking antes de salir del rango de edad. Su capacidad para anotar en los tres niveles y su ferocidad competitiva lo han convertido en la cara de la liga, recibiendo comparaciones constantes con Michael Jordan, no solo por su estilo de juego, sino por su dominio estadístico.