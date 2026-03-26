SPB: Defensor del año en 2024 regresa a Venezuela con este equipo de la capital

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La SPB, que vives a través de Meridiano Televisión, sigue en pleno apogeo y los equipos se refuerzan de cara a la segunda mitad de la zafra regular y para poder asegurar puestos en la parte alta de la tabla de posiciones. Ese es el caso de Spartans Distrito Capital, que anunció a un refuerzo de lujo.

Watkins regresa a Venezuela

Tras un breve paso por el baloncesto asiático, el pívot estadounidense Michael Griffin-Watkins vuelve para blindar la pintura de la escuadra dirigida por Manuel Berroterán.

Watkins viene de jugar en la NBL de China con el Hunan Changsha, donde dejó promedios de 10.8 puntos y 9.4 rebotes en cinco compromisos disputados entre febrero y marzo.

Dominio absoluto en la temporada 2024

Watkins no es un desconocido; su última campaña en la SPB fue histórica, consolidándose como el mejor protector del aro en la liga. Sus logros en 2024 hablan por sí solos:

Galardones: Jugador Defensivo del Año, integrante del Quinteto Ideal y nominado al MVP.

Lideratos: Comandó la liga en valoración (502.0), bloqueos totales (67), rebotes totales (262) y promedio de rebotes (11.4).

Hitos: Registró 12 doble-dobles y fue el MVP del mes de mayo.

Estadísticas clave en fase regular: 14.4 PTS | 11.4 REB | 2.9 BLQ | 1.4 ROB | 49.8% TC

Configuración de la nómina

Con la incorporación de Watkins, el equipo mantiene su cupo de cinco importados de alto nivel, realizando un ajuste estratégico en la zona pintada ante la salida de Ruot Monyyong.

Importados actuales: