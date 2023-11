Daniel Seoane: “Seguiremos contando con los veteranos, mientras nos rindan”

La Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) brindó este jueves 9 de noviembre una rueda de prensa para dar balance sobre la reciente e histórica presentación de la “Vinotinto de las alturas” en los Juegos Panamericanos de Santiago, donde consiguieron la primera medalla de plata de la historia del país en esta disciplina.

El primer orador de la rueda de prensa fue el presidente del organismo rector del baloncesto en el país, Hanthony Coello, quien no solo felicitó a la selección masculina por su histórica participación, sino que hizo dos anuncios relevantes.

“Primero que nada queremos desear la mayor suerte a nuestras muchachas en el Preclasificatorio olímpico que estarán disputando buscando uno de los dos boletos al Preolímpico. Éxitos para ellas. De igual manera deseamos informar que el coach, Iván García, será el estratega encargado de llevar las riendas de la selección U17”, destacó Coello.

Daniel Seoane y sus impresiones del torneo

El otro gran exponente de la rueda de prensa es el nuevo seleccionador de Venezuela, Daniel Seoane, quién dio sus primeras impresiones sobre los resultados obtenidos en Chile, así como el trabajo del grupo.

P- ¿Cómo valora la participación de Venezuela en los Juegos Panamericanos?

R- La sensación y la valoración es muy positiva no solo por la medalla, sino por la inserción de jugadores jóvenes a la selección, por darle otro tipo de minutos a jugadores que ya estaban, desde todos los ángulos gracias a Dios cumplimos con el cometido.

P- ¿Cuál es su análisis sobre la presencia de los tres jugadores veteranos en estos Panamericanos?

R- A ellos (Néstor Colmenares, Miguel Ruíz y Windi Graterol) mis respetos y agradecimiento. Fueron muy respetuosos y colaboradores con el cuerpo técnico. Si bien Néstor (Colmenares) promedio casi 28 minutos de acción, Miguel (Ruíz) y Windi (Graterol) jugaron muchos menos minutos de los que tienen acostumbrados (incluso que jóvenes como Franger Pirela); esto demuestra el respeto que tuvieron con nosotros y con sus propios compañeros.

Son hombres comprometidos con su selección, entienden que la selección esta por delante de cualquier nombre; tienen además la función de enseñar esos valores a los jugadores jóvenes quienes los respetan por lo hecho en el tiempo. Su liderazgo fue parte de la medalla de plata. Ellos vinieron en un momento en el que tranquilamente podían haber estado jugando en el exterior, pero priorizaron a su país.

P- ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con los jugadores que han representado a Venezuela en los últimos 10-12 años, para saber si continúan o no con la selección?

R- He hablado con varios de ellos, pero la intención no es sacar a nadie que aun podamos disfrutar, son leyendas que aún tienen mucho por darnos. Por ponerte un ejemplo, si alguien no conociera a Néstor y viera lo que corre diría sin problema que tiene 28 años. Así que mientras nos aporten seguirán contando en nuestros planes.

P- ¿Cómo fue enfrentar a Néstor García en estos Juegos?

R- Fue realmente emocionante, Néstor es mi hermano. Hemos trabajo junto por 17 años hace unos meses estábamos en Filipinas peleando juntos y muy contento por mí, me dijo cosas antes del juego, igual durante el partido. Pero rescato principalmente un audio de casi 3 minutos que me envió, luego de ganarle a Brasil.