Hanthony Coello niega haber participado en la decisión de la SPB sobre jugadores de la selección

Baloncesto Venezolano

Frederlin Castro 31/08/2022 2:47 pm

Frederlin Castro

La noche del día martes 30 de agosto ocurrió un hecho lamentable en el baloncesto venezolano luego de que se conociera que Gregory Vargas y Michael Carrera no podían saltar a la cancha con Gladiadores de Anzoátegui para enfrentarse a Cocodrilos de Caracas en una nueva jornada de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB)

A pesar de que el incidente se pudo solventar, los jugadores durante la noche del martes y mañana del miércoles expresaron su molestia y sentimiento sobre el hecho que protagonizó la organización de la SPB. Pero uno de los que se pronunció la mañana de este miércoles, fue el presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB), Hanthony Coello.

Estuvimos conversando con Hanthony Coello, presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto, sobre lo sucedido ayer con Michael Carrera y Gregory Vargas, junto con @SoyAdriFlores y @guillearcay — CONVOCADOS por Circuito Lider (@somosconvocados) August 31, 2022

"Lastima lo que sucedió ayer con Gregory y con Michael, pero al final ganó la sensatez", expresó el presidente de la FVB en el programa radial “Convocados” del Circuito Líder. "Primero lo que sucedió fue que la AmeriCup comenzaba el 2 de septiembre. Como siempre, se envía el listado de 24 y luego tenemos el 12 definitivo, el cual fue publicado ayer", lListado donde aparecen únicamente cuatro jugadores que viene de formar parte de la selección de Venezuela en la cuarta ventana FIBA, los cuales son: Windi Graterol, Yohanner Sifontes, José Ascanio y José Materán. El resto del equipo lo conforman: Luis Betancourt, Harol Cazorla, Kender Urbina, Elian Centeno, Edgar Martínez, Fernando Fuenmayor, Miguel Bolívar y Carlos López.

🇻🇪 ¡De Venezuela a Brasil! 🇧🇷



✈️ Nuestra selección nacional va camino a Recife de cara a la FIBA @AmeriCup 2022.#AmeriCup pic.twitter.com/7TgRaG6hTS — Federación Venezolana de Baloncesto (@FVBbasketball) August 31, 2022

"Los 12 ya se encuentran en Brasil esperando disputar el torneo en Recife”, aseguró sobre el plantel que será dirigido por el coach Fernando Duró. “Eso no puede impedir que otro jugador no juegue en su club. No hay aval jurídico. "La reunión que hubo de los dueños de equipos no existió, o al menos yo no participé. Lo que creo que sí puede haber son otras razones deportivas de lo acontecido ayer", aseveró en respuesta a las declaraciones hechas por el presidente de la SPB, José Guerrero en las que manifestaba que Coello apoyó la decisión de manera unánime de la no participación de los jugadores de la selección que iban a la AmeriCup en el torneo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de dosquintetos (@dosquintetos)

"Si bien sí hay una norma relacionada”, refiriéndose a la regla de jugadores élite, “no se aplica en este caso porque ya hay jugadores inscritos y están ya en Brasil. Hay equipos que tienen jugadores de la selección que se planificaron para estas situaciones".