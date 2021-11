Patriotas sumó su tercer lauro

Baloncesto Venezolano

Lunes 22| 7:39 pm





Prensa Superliga

Apostando a la defensa y jugando con agresividad desde el salto entre dos, Patriotas de Barinas venció este lunes 87-74 a Caribeñas de Caracas para sumar su tercera victoria y achicar la tabla de posiciones de cara a la segunda mitad de la temporada.

“Esto está muy apretado, todos los equipos estamos muy parejos y en la segunda vuelta vamos a apretar, aquí va ganar el que cometa menos errores”, analizó la capitana de Patriotas Edicta Blanco, que terminó con 25 puntos, incluidos cinco triples, capturó cuatro rebotes y facturó dos asistencias.

“Nos hemos visto afectadas por muchas dolencias, yo aún no me he recuperado del tobillo, no estoy al 100%, pero salgo concentrada y vamos juego a juego. Nada está dicho”, añadió la escolta que nuevamente se alzó como MVP., Patriotas de Barinas venció este lunes 87-74 a Caribeñas de Caracas

Las dirigidas por el coach Carlos Díaz nivelaron su récord a 3-3 y suman nueve puntos.

Defensa, defensa y más defensa

Marian Varrone y Eglismar Rojas saltaron al tabloncillo de Parque Miranda con una misión clara: contener a Génesis Rivera. Se combinaron a la perfección y permitieron a la estelar capitalina anotar apenas un par de puntos.

Mientras tanto, Cinthya Polanco (12 puntos) y Edicta Blanco (10 puntos) unieron fuerzas para liderar un potente ataque que ayudó a Patriotas a llegar al descanso con una sólida ventaja de 45-33.

Poco pudo hacer Caribeñas en esa primera mitad. Apenas la capitana Ignalit Blanco (8) y Eduglatriz Castro (7) se acercaron a la decena de puntos.

En la segunda mitad, las dirigidas por Julio Barreto recuperaron terreno y lograron achicar distancias.

Génesis brilló en la defensa, recuperó 13 rebotes y repartió cinco asistencias, en su afán de impulsar el juego colectivo de Caribeñas.

Vanessa Sánchez comandó entonces el ataque capitalino y terminó como la máxima anotadora del equipo con 20 puntos, además de 10 rebotes y tres asistencias. No obstante, no hubo fórmula que les permitiera evitar la derrota que las deja con récord 4-4.

Por Patriotas, además de Blanco, brillaron Keisy Moreno con 20 unidades, par de rebotes y cinco asistencias, y Polanco con 16 cartones.

Un protagonismo peculiar ganó la jovencita Varrone, que terminó con 13 unidades, pero además se lució con una defensa impenetrable, aprovechando el desgaste de su rival.

“Nosotras sabíamos que ellas (Caribeñas) venían de un desgaste muy grande luego del juego en el que vencieron al Danz y lo supimos aprovechar. Defender no es mi fuerte, pero voy a cumplir con todas las tareas que se encomienden, voy a aprovechar cada oportunidad”, comentó Varrone emocionada al concluir el partido.