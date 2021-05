Spartans dio cuenta de Indios en duelo de la capital

Baloncesto Venezolano

Viernes 14| 9:40 pm





PRENSA SPARTANS. Spartans Distrito Capital continuó su buena racha y venció a Indios de Caracas por marcador de 68-71 para sumar su segunda victoria en la Súper Ronda, instancia de postemporada de la Superliga de Baloncesto 2021.

Los capitalinos se ubican líderes de la Súper Ronda al término del día tres de competencia debido al diferencial de puntos. Indios complicó sus opciones de avanzar de ronda al perder por segunda noche consecutiva.

La escuadra dirigida por Pablo Favarel abrió con José Sojo, Yohanner Sifontes, Pedro Chourio, Javinger Vargas y Windi Graterol. Por su parte, Iván García abrió con Harol Cazorla, Ronaiquer Martínez, Emilio Cappare, Derwin Ramírez y Yhoyfer González.

Dos de dos

Spartans comenzó realizando su labor habitual en defensa: intensidad y cierre de las líneas de pase. El trabajo principal consistió en impedir que la pelota llegase a Harol Cazorla, principal arma de Indios. Gracias a ello, la ofensiva indígena no fluyó. En el costado ofensivo, Windi Graterol y Pedro Chourio se encargaron de impulsar al conjunto. El primer parcial culminó 10-20. Caracas solo anotó cuatro puntos en los primeros ocho minutos del partido.

La brecha creada en el período inicial fue clave para construir el camino de la victoria spartana. Distrito Capital amplió la distancia en el segundo cuarto, que fue más productivo para ambos equipos en ataque. El intercambio de canastas solo favorecía a un equipo: Spartans. La pizarra reflejó un 29-43 al descanso.

La intensidad se elevó al máximo en el complemento. También las imprecisiones, especialmente del lado de Distrito Capital, que tuvo muchas dificultades para conseguir lanzamientos cómodos. Indios se motivó aún más tras la expulsión de su entrenador, Ivan García, y acortó la diferencia considerablemente a tan solo cinco puntos (47-52).

No obstante, Spartans sobrevivió a la presión indígena en los últimos dos minutos del cuarto: dobles de José Sojo y Windi Graterol, sumados a triples de Pedro Chourio y Nelson Palacios, permitieron que la distancia volviese a ser superior a la decena de puntos. 50-62 de cara a lo últimos 10 minutos.

En el cuarto final, Distrito Capital administró el liderato del partido con posesiones más largas. Y en defensa, pudo secar a un equipo caraqueño que venía de anotar 19 puntos y 21 puntos en los períodos previos. Pero no fue nada sencillo. Indios hizo su juego: no paró de presionar e incomodó a más no poder la estrategia ofensiva planteada por el coach Pablo Favarel, siempre quedándose a cinco puntos de su rival.

En los últimos dos minutos Spartans ejecutó e Indios no, y allí radicó la diferencia. Pedro Chourio anotó una flotadora que fue seguida por un triple letal de Ángel Blanco. 59-69 restando poco más de un minuto. El intento de reacción indígena se quedó corto. Partido finalizado. Dos de dos.

Los más destacados

Pedro Chourio fue el máximo anotador del partido, con 16 unidades, que completó con 5 asistencias y 3 rebotes. Lo siguió Nelson Palacios, quien continuó con su elevada producción ofensiva: 13 puntos y 3 triples. Windi Graterol logró un doble-doble de 11 puntos y 17 rebotes.

Por Indios, César Silva lideró con 14 contables, 3 rebotes y 3 robos. Juan Mejías (12 puntos) y Eduardo Díaz (10 puntos) potenciaron al equipo viniendo del banquillo. Yhoyfer González también alcanzó la decena de puntos.

Spartans Distrito Capital volverá al tabloncillo de Parque Miranda este domingo, para enfrentar a Guaiqueríes de Margarita en el inicio de la tercera jornada de la Súper Ronda. El historial entre ambos consta de un único partido, que ganó la escuadra spartana en 2020. La batalla dará inicio a la 1:05 p. m.

