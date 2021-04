Llaneros le remontó la pizarra a Héroes en la segunda mitad

Baloncesto Venezolano

PRENSA SUPERLIGA. Llaneros de Guárico (3-4) vino de atrás para remontar la pizarra en la segunda mitad y finalmente llevarse la victoria ante Héroes de Falcón (1-6) 79 a 71 en el duelo final de la jornada dominical.

En los primeros cinco minutos era Llaneros quién tenía ventaja de 16 a 9, pero Héroes consiguió triple de Néstor Morán y doble de Jackson Zapata que redujo la diferencia 16 a 14 en lapso de un minuto.

El mismo Morán le dio la primera ventaja a Héroes con triple (21 a 20) restando 90 segundos en el reloj, pero luego que un tiro libre de Llaneros empatara la pizarra, triple de Luis Vargas le dio ventaja 24 a 21. El parcial cerró para Héroes 24 a 22 luego de un tiro libre de Steven Quiroz.

Intercambio de cestas

Los equipos seguían intercambiando cestas y ventajas, Leonardo Capparé con triple le dio ventaja a Llaneros 33 a 31 restando cinco minutos y Cristian Centeno aumentó a 35 a 31. Pero Héroes respondió con triple de Kevin Niño y otro de Rafael Pérez para que Héroes retomara la ventaja 37 a 35 restando 3:30.

Intercambio de cestas al final le terminó de dar el parcial a Héroes 17 – 13, para la ventaja 39 a 37 de Héroes al medio tiempo.

Los mejores de la primera mitad por Llaneros Cristian Centeno y Leonardo Capparé con nueve puntos cada uno. Por Héroes Rafael Pérez con once puntos, tres rebotes y tres asistencias.

Llaneros galopando

Llaneros le dio la vuelta temprano en el cuarto, galopando hacia una racha contundente de 15 – 2 en los primeros cinco minutos para tomar ventaja de 52 a 41 catapultada por la ofensiva de Graddy Osorio y Gustavo Castillo.

Llaneros se terminó llevando el parcial con un contundente 24 – 12 para preservar una diferencia de diez puntos 61 a 51 entrando al último cuarto.

Llaneros concreta el triunfo

El último cuarto transcurría con Héroes luchando por remontar y Llaneros manteniendo la distancia, Steven Quiroz puso, con triple, la diferencia de un dígito (68 a 60) restando cinco minutos.

Un minuto más tarde Leonardo Capparé extendía la ventaja para Llaneros 73 a 60 con largo triple. Pero más adelante Steven Quiroz reapareció con triple, restando tres minutos, que volvió a poner la pizarra por ocho (73 a 65).

Llaneros sostuvo la diferencia y a pesar de que el parcial fue para Héroes 20 – 18, el partido lo ganó Guárico 79 a 71.

Los mejores por Llaneros fueron Cristian Centeno con 16 puntos (3 rebotes y 3 asistencia), Leonardo Capparé con 14 unidades (2 rebotes y 2 asistencias), Carlos Rodríguez con 13 puntos y 11 rebotes. También Jesús Tovar con 12 puntos.

“Ellos se ajustaron, no cayeron los tiros en la segunda mitad” dijo Néstor Morán al final del juego. “Quedó por ocho puntos, si venimos con fuerza en el próximo juego podemos darle la vuelta a eso” finalizó.

Por Héroes los mejores Rafael Pérez con 18 puntos (6 rebotes y 5 asistencias), Jackson Zapata con 14 unidades (5 rebotes y 2 asistencias), Steven Quiroz con 13 puntos y Néstor Morán con 12.

“Vinimos trabajando toda la semana, me salieron las cosas y seguimos trabajando para conseguir las victorias” dijo al final del duelo Cristian Centeno. “El coach me ha dado una confianza increíble, pero he trabajado fuera de temporada con el preparador físico Pablo Pimentel y estoy preparado para lo que sea” terminó. / Guillermo Yáber Llanos