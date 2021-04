Gladiadores deja noqueado a Héroes desde el primer cuarto

Baloncesto Venezolano

Miércoles 14| 11:09 pm





PRENSA SUPERLIGA. Gladiadores de Anzoátegui no tuvo tregua ante Héroes de Falcón a quienes liquidaron desde el primer cuarto al tomar ventaja de quince, para finalmente vencer con marcador 82 a 69.

El duelo inició muy parejo, con ambos conjuntos luchando en ida y vuelta, Diego Martínez y Rafael Pérez intercambiaron cestas, antes del primer tiempo especial, para que Héroes liderara temprano por la mínima 8 a 7 restando 4:30.

Gladiadores se montó en una espectacular racha para cerrar el período que les permitió voltear la pizarra de manera contundente y ganar el cuarto con diferencia de quince 25 a 10.

La racha de 18 – 2 la comandaron jugadas espectaculares como el pase por detrás de la espalda de pique de Jholbeth Méndez a Deivi Añanguren y más adelante un pase también de pique y espaldas de Alí Mata quién recibió de vuelta la pelota en “alley oop” para catapultar la racha de Gladiadores.

Gladiadores no cede

El segundo cuarto arrancó con Gladiadores tomando ventaja de diecinueve (30 a 11) en los primeros do minutos cortesía de cesta de Yorbis Umbría. Gladiadores trataba de recortar y la diferencia era catorce (30 a 16) con cesta de Jackson Zapata restando cinco minutos.

Héroes hizo el trabajo para ponerse por ocho (35 a 27) restando un minuto con triple de Kevin Niño, pero falta y vale, más tiro libre para Humberto Bompart para cerrar la mitad dejó la ventaja en doce (41 a 29) a pesar de que Héroes ganó el parcial 19 – 17.

El mejor de la primera mitad por Héroes fue Rafael Pérez con 12 puntos y 7 rebotes. Mientras que por Gladiadores destacó Humberto Bompart con nueve puntos, dos rebotes y tres asistencias.

Gladiadores inquebrantables

La segunda mitad arrancó con Gladiadores aumentando la diferencia, un disparo certero de media distancia de Humberto Bompart, extendía nuevamente la ventaja a quince (52 a 37) en los primeros 5:30 de la segunda mitad.

Héroes se volvió a meter en el juego restando 1:30, consiguiendo un parcial de 10 – 0 cuando Jackson Zapata conectó con disparo de media distancia. El parcial fue para Héroes 20 – 13 para reducir la diferencia a 54 a 49.

Se cumple el trámite

Cuando Héroes lograba poner el partido cerrado, Gladiadores reaccionaba, la diferencia llegó a ser de apenas cinco en los primeros dos minutos, pero para la mitad del cuarto una falta y vale sobre Humberto Bompart, más el tiro libre, volvían a ampliar la diferencia a dieciséis (72 a 56) con una racha de 12 – 1 para Gladiadores.

Finalmente, el parcial fue para Gladiadores 28 – 20 y la victoria 82 a 69.

Los mejores por Héroes fueron Kevin Niño con 18 puntos (2 rebotes y 2 asistencias), Rafael Pérez con 16 puntos (7 rebotes y 3 asistencias) y Steven Quiroz con 14 puntos (8 rebotes y 2 asistencias).

“Estoy muy cansado, pero traté de sacar la cara por mi equipo, lamentablemente no pude, sin quitarle mérito a Gladiadores que salió a buscar su partido. Hay que jugar colectivo, soy un guerrero y lo sigo demostrando en la cancha” dijo Rafael Pérez a final del juego. “No es un secreto que tenemos problemas en la conducción, no tenemos un armador puro que nos facilite la ofensiva, pero eso no es excusa hay que seguir trabajando duro y buscar la clasificación” finalizó.

Los mejores por Gladiadores fueron Humberto Bompart con 18 puntos (8 rebotes y 6 asistencias), Carlos Cedeño con 12 puntos y 6 asistencias. También Deivi Añanguren con 10 puntos (3 rebotes y 2 asistencias).

“Tenemos que salir concentrados para salir de la banca y cumplir el rol” dijo al final del juego Jholberth Méndez. “Carlos Cedeño es nuestro jugador clave y de experiencia, nosotros estamos para cambiar el ritmo. Es lo que venimos haciendo en los entrenamientos y es algo que hacemos de memoria” finalizó. / Guillermo Yáber Llanos