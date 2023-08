Vinotinto de las Alturas agrega nuevos miembros a su cuerpo técnico para la Copa del Mundo

A tan solo horas del debut en la Copa del Mundo FIBA 2023, la Selección Nacional de Baloncesto hizo importantes inclusiones en su cuerpo técnico, esto para tener un staff de primer nivel en este magno evento. Venezuela recibió en Okinawa, Japón a Nicolás Casalánguida y Diego Vásquez

Según la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB), Casalánguida será el segundo asistente técnico de Fernando Duró, mientras que Diego Vásquez tendrá la responsabilidad principal del scouting.

“Conozco su sistema de trabajo (Fernando Duró). Lo importante es que el equipo llegue bien para el primer partido. Mi rol es colaborar con el equipo para ayudar en detalles de este tipo de torneos. Hay que estar muy lúcido para hacer las intervenciones necesarias”, aseguró el argentino en su llegada al equipo venezolano.

Con estas nuevas caras en el cuerpo técnico, así quedó conformado el staff de Venezuela para lo que será su quinta participación en un Mundial FIBA de Baloncesto:

Fernando Duró (Seleccionador), Pablo Favarel (AT), Nicolás Casalánguida (AT), Ronald Guillén (AT), Diego Vásquez (Scouting), Ricardo López (PF), Daniel Galíndez (Fisio), Florentino Mindiola (Fisio), Juan Letizia (Doc), Alberto Rodríguez (Doc), Julio Cabrera (Utilero), Oswaldo Narváez (Head Delegation) y Javier Izquiel (Team Manager).

La Vinotinto de Las Alturas debuta en la Copa del Mundo el próximo 26 de agosto a las 7:30 de la mañana (hora venezolana) ante Eslovenia.