Antetokounmpo es duda para el primer partido de la final de la NBA

Baloncesto Internacional

Domingo 4| 9:05 am





El entrenador de los Milwaukee Bucks, Mike Budenholzer, declaró que todavía no sabe si Giannis Antetokounmpo estará listo para jugar el primer partido de la NBA contra los Phoenix Suns el próximo 6 de julio.



Tras la victoria el sábado de los Bucks ante los Atlanta Hawks, el equipo de Milwaukee ganó la serie final de la Conferencia Este 4-2 lo que les permitirá disputar la final de la NBA por primera vez desde 1974.



Budenholzer alabó la actitud del jugador griego que se recupera de la hiperextensión de una rodilla que sufrió en el cuarto partido de la sería contra los Hawks.



"Es algo que va día a día. Daremos nueva información cuando sea apropiado. Las conversaciones con él son privadas y ya veremos cómo está cada día", declaró el entrenador de los Bucks tras el partido contra los Hawks, que el equipo de Milwaukee ganó 107-118.



Budenholzer explicó sobre Antetokounmpo que ver "ese liderazgo, esa conexión, ese compromiso de un jugador que sabes que está muriéndose por estar jugando. Me encanta su energía en el banquillo, la coherencia que aporta a nuestro grupo".



El entrenador de los Bucks terminó señalando que ha sido "agridulce" que Antetokounmpo no pudiese jugar los últimos dos partidos de la serie ante los Hawks. "Pero creo que él entiende que hay una forma en la que queremos jugar baloncesto. Él es gran parte de eso pero si tiene que estar en el banquillo por la razón que sea, tenemos que ser capaces de jugar, necesitamos jugadores con confianza". EFE