Jokic no jugará con Serbia en el torneo preolímpico de Belgrado

Serbia no contará este mes en el preolímpico de Belgrado con su máxima estrella, Nikola Jokic, Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA este año, quien debe tomarse un descanso por órdenes de su club, los Denver Nuggets.



"Lamentablemente, es el momento de comunicar que pese al gran deseo no estoy en condiciones de actuar para la selección. Mi cuerpo necesita una larga ausencia de la cancha para la recuperación", declaró Jokic a la agencia de noticias serbia Tanjug.



El pívot, que aún no ha desvelado si jugará en Tokio en caso de que Serbia se clasifique para el torneo olímpico, explicó que "es la postura y la sugerencia del club" que debe aceptar.



Indicó no obstante que confía en la calidad de la selección del entrenador Igor Kokoskov, y su capacidad de "hacer un resultado que traerá mucha alegría a todos".



Serbia disputará la repesca para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 del 29 de junio al 4 julio en Belgrado, en el grupo A con la República Dominicana y Filipinas y en caso de pasar de fase se cruzará con Puerto Rico, Italia o Senegal del grupo B.



Solo el ganador de este torneo accederá a una plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio.



Además, se celebrarán este mes otros tres preolímpicos, en Canadá, Croacia y Lituania, de donde saldrán en total tres clasificados que se unirán a las ocho selecciones ya clasificadas, entre ellas, España.



Según la prensa deportiva local, Serbia contará con el alero Nikola Kalinic y el escolta Vanja Marinkovic, ambos del Valencia Basket, así como Boban Marjanovic, pívot de Dallas Mavericks de la NBA y Milos Teodosic, base del italiano Virtus, entre otros.



Serbia ganó la plata en los Juegos Olímpicos de 2016, pero se quedó sin medalla en el Mundial de China de 2019 donde partía como uno de los favoritos. / EFE