Los Blazers paran a Jokic y empatan la serie a los Nuggets 2-2

Baloncesto Internacional

Domingo 30| 11:34 am





Los Blazers propinaron una paliza a los Nuggets en el cuarto partido de la serie que enfrenta a los dos equipos al ganar por 115-95 en un partido en el que los de Portland llegaron a estar 33 puntos por delante del marcador y en el que brilló Norman Powell.



Powell fue el máximo anotador e hizo 29 puntos para los de Portland además de conseguir 2 rebotes, 1 asistencia y 2 tapones. Su compañero CJ McCollum anotó 21 puntos, 4 rebotes y 8 asistencias mientras que Damian Lillard consiguió un doble doble de 10 puntos, 10 asistencias, 8 rebotes y 1 robo.



El pívot bosnio Jusuf Nurcik, que realizó un gran marcaje sobre Jokic, anotó 17 puntos, 6 rebotes, 1 robo y 2 tapones.



En frente, el máximo anotador de los Nuggets fue su estrella, Nikola Jokic, que obtuvo 16 puntos, 9 rebotes y 1 asistencia. Sus cifras estuvieron muy lejos de lo que el pívot serbio había conseguido en los tres anteriores partidos contra los Blazers, cuando hizo una media de 36 puntos. Jokic anotó sólo 1 de los 4 triples intentados y 7 de los 18 tiros de campo.



El base argentino de los Nuggets, Facundo Campazzo, como el resto del equipo, tampoco tuvo un buen partido a pesar de hacer 12 puntos, 2 rebotes y 7 asistencias. Desde el banquillo, Monte Morris, con 12 puntos, y JaMychal Green, con 11, fueron los mejores jugadores de los Nuggets. Campazzo anotó 2 de 7 triples y 1 de 3 tiros de dos.



MALONE, DECEPCIONADO



Tras el partido, el entrenador de los Nuggets, Michael Malone, no se mordió la lengua y afirmó que "esta noche, los jugadores titulares han sido espantosos" y continuó que "algunos parecían asustados. Estoy realmente decepcionado".



Malone añadió que espera que lo sucedido hoy sea una advertencia para que sus hombres se den cuenta que están jugando los playoff y que es necesario jugar con más intensidad.



Sin los puntos de Jokic, gran parte de la responsabilidad anotadora de los Nuggets debió recaer sobre Michael Porter Jr. Pero el alero sólo tiró tres veces, todas desde más allá de la línea de 3 puntos, y únicamente hizo una canasta durante sus 23 minutos en pista.



Tras perder dos partidos consecutivos, lo que dejó la serie en un 2-1 a favor de los Nuggets, los Blazers tenían que parar hoy la hemorragia. Y la única forma de hacerlo era anular al arma más potente de los de Denver, el pívot serbio Nikola Jokic, el principal candidato a MVP de la temporada.



Desde el inicio del partido, los Blazers establecieron el tono del partido. La intensidad defensiva de Nurkic sobre Jokic provocó que el serbio fallara sus cuatro primeros tiros. Al mismo tiempo, Powell dejó claro que estaba preparado para hacer un roto a los Nuggets en ataque.



A mitad del primer cuarto, cuando los de Portland habían colocado un 20-13 en el marcardor, el alero de los Blazers era responsable de la mitad de esos puntos, tras anotar 2 triples de 2 intentos y 2 canastas de 2, un 100 % de acierto.



El primer cuarto terminó con un 32-24 para los de Portland.



TITULARES, ESPANTOSOS



En el segundo cuarto, la aportación de Green y Markus Howard desde el banquillo permitió que el equipo de Denver se acercase en el marcador. A falta de 7.50 minutos para el descanso, los Nuggets empataron el partido 36-36 pero fue un espejismo.



Los titulares de los Nuggets volvieron a la cancha con un 40-36 en el marcador y cuando terminó el segundo cuarto, los Blazers habían recuperado el terreno con un 57-47 en el luminoso.



Los de Malone habrían deseado no volver del vestuario tras el descanso. Powell volvió a hacer de las suyas y castigó la defensa, casi inexistente, de los de Denver con entrada tras entrada mientras Carmelo Anthony anotaba desde la línea de 3 o la media distancia.



Sin respuesta, los de Denver prácticamente no ofrecieron resistencia y anotaron sólo 19 puntos en el tercer cuarto por 36 de Portland.



Al inicio del cuarto periodo el marcador mostraba un humillante 93-66. Con ese marcador, Malone decidió dejar en el banquillo durante los últimos 12 minutos a 4 de sus 5 titulares: Jokic, Austin Rivers, Aaron Gordon y Porter Jr. Sólo Campazzo disfrutó de casi 5 minutos en el último cuarto. EFE