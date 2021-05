Esteban Batista: "Creo que Doncic va a sobrepasar el legado de Petrovic"

Baloncesto Internacional

Listo para volver a la Liga Uruguaya de Baloncesto, donde defenderá nuevamente los colores del Nacional, Esteban Batista se ilusiona con sumar otro título a su palmarés y asegura que va a disfrutar el hecho de compartir vestuario con el español Carlos Cabezas, base del conjunto montevideano.



Así lo dice el único uruguayo que jugó en la NBA durante una entrevista con Efe, en la que también repasa el presente de la mejor liga de baloncesto del mundo y en la que destaca el nivel del esloveno Luka Doncic, al que considera "increíble".



"Ha sido muy prematuro todo. Con 20 años era campeón de ACB, campeón de la Euroliga y llegó a la NBA. Es cómico que no tenía el carné de conducir y ya era campeón de todo", dice Batista sobre el base estelar de Dallas, quien, como él, defendió en España la camiseta del Real Madrid.



También destaca la forma en que el joven ratificó en Estados Unidos todo lo mostrado en el Viejo Continente, donde también ganó el Eurobasket con Eslovenia, y asegura que es quien más se asemeja a lo que fue el legendario Drazen Petrovic.



"Creo que Doncic va a sobrepasar el legado que dejó Petrovic", afirma Batista, quien jugó para los Atlanta Hawks entre 2005 y 2007.



UN JUEGO DE PELÍCULA



Si bien el pívot uruguayo dice que apenas ve partidos de la NBA y que lo que le genera más interés es la fase final, igualmente habla sobre la actualidad de una competición cuyas jugadas y acrobacias parecen "de una película de ciencia ficción".



"Hoy se asemeja mucho más a aquella película de 'Space Jam', que ahora se va a reestrenar", dice Batista, quien aguarda con "mucha expectativa" la segunda parte del filme, en el que LeBron James ocupa el protagonismo que tuvo Michael Jordan en la primera.



De acuerdo con esto, apunta que el juego ha mutado a lo largo de los años y que el clásico '5' es un puesto "en extinción".



"No veo tanto jugador que juegue de espaldas, que juegue como el básquet de antes. Físicamente ha evolucionado mucho. Hoy creo que son más atletas que jugadores, es algo prácticamente acrobático lo que hacen. La destreza, la rapidez, la potencia... eso genera que el deporte haya evolucionado de una manera que creo que ya le queda hasta poco margen de mejora. Están a un límite de exigencia física y técnica que, la verdad, a mí me sorprende", analiza.

EN CASA



Por todo eso, Batista dice que jugar allá en esta época debe de ser "dificilísimo", ya que los baloncestistas "son aviones que están volando por arriba del aro".



"Ahora que uno está un poquito más veterano piensa: 'qué suerte que me queda poco y estoy mucho más cerca de verlos sentado en el sofá que de verlos dentro de la cancha'", bromea el uruguayo, que ahora tiene 37 años.



Por otra parte, el jugador con pasado en Argentina, China, España, Grecia, Italia, Israel, Rusia y Turquía y que en 2020 fue padre de una niña, asegura que volver a jugar en su país lo ilusiona mucho y subraya que no piensa en volver al exterior.



"Ya di todo lo que tenía que dar afuera", puntualiza Batista, que afrontará su tercer período en el Nacional, donde ya estuvo en 2004 y en la temporada 2018-2019 y que es uno de los favoritos a conquistar la Liga Uruguaya.



Batista, que comenzará a jugar con sus compañeros en la ronda de cuartos de final, integrará una plantilla en la que destaca al malacitano Cabezas.



"Nadie va a discutir su palmarés. Es un jugador que salió campeón del mundo y jugó toda la vida en la mejor liga FIBA del mundo (la española ACB). Eso te habla de un jugador con muchísima calidad y muchísima experiencia. Para mí es disfrutable el poder compartir equipo con un jugador de tanta categoría", concluye Batista.



El pasado 18 de abril, el Nacional anunció la vuelta del internacional uruguayo, quien se sumó a la plantilla en sustitución del lesionado Jonathan Sacco.



Sin embargo, la Comisión de Reglamento de la Federación Uruguaya no permitió su fichaje por un problema reglamentario.



Finalmente, este miércoles, el Tribunal de Apelaciones estimó de recibo la argumentación presentada por el Nacional frente a esa decisión, por lo que finalmente el pívot quedó habilitado para la competición. EFE