Juventud y altura, las apuestas de Flor Mélendez para el baloncesto panameño

Desde que tomó el mandó de la selección de baloncesto de Panamá, el técnico puertorriqueño Flor Meléndez tiene como objetivos trabajar con jugadores jóvenes y con mayor altura para mejorar el nivel de los combinados nacionales y de la disciplina en el país centroamericano.



"Lo que tenía antes Panamá eran hombres altos, ahora no los tiene. Yo te puedo asegurar que de 29 jugadores que contactamos a mi llegada, por los menos 9 de ellos sobrepasan los seis pies nueve pulgadas de estatura", indicó a Efe el entrenador del combinado panameño.



A este trabajo lo llamó en Puerto Rico "plan altura". Ya en Panamá hubo un plan similar, y se le conocía como "operación tamaño".



La "operación tamaño, una vez la hicieron en Panamá y yo escuchaba jugadores como Rolando Frazer y Mario Butler, dos grandes jugadores panameños, que ellos salieron de ese proyecto", señaló el técnico de 74 años.



Esta es la segunda ocasión en la que Meléndez llevará el rumbo de la selección panameña. El puertorriqeño ya los hizo en el Campeonato FIBA Américas de 1993 que se efectuó en San Juan, Puerto Rico.



Ahora, en este nueva incursión en Panamá, Meléndez ha constatado que los jugadores bajo su mando tienen entre 25 y 27 años, una edad que no considera como la de un "jugador joven en el baloncesto", más bien la de alguien que "ya debe estar en la mitad de su carrera o le queden dos o tres años más en el deporte", expresó.



"Quiero trabajar con niños de 6 a 16 años, los que empezamos a seleccionar para equipos nacionales ya serían niños de 12 a 16 años", ya que la idea es tener jugadores seleccionables en Panamá para que estén por lo menos, 10 años en el equipo nacional.



El boricua ya tiene identificado los jugadores jóvenes que pueden formar parte de la selección y hacer ese relevo generacional para torneos futuros, tal como la Fiba Americup 2022.



"Ya empezamos una búsqueda de los jugadores que están estudiando en los Estados Unidos. En mayo o junio, vamos a tener la mayoría entrenando en Panamá junto a los jugadores que no pudieron estar en la última ventana", señaló.



"Trabajaremos en un equipo bien joven para prepararnos para el futuro. Yo quiero que Panamá en tres o cuatro años puede lograr clasificar a un Mundial y a los Juegos Olímpicos, donde todo el mundo quiere estar", amplió.



El entrenador se compromete a trabajar por los objetivos trazados. "Estoy dispuesto a manejar este proyecto a largo plazo", agregó.



"Quiero que el jugador panameño aprenda a jugar como se hace ahora. El juego ha cambiado mucho", puntualizó. EFE