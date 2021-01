Venezuela disputará tercera ventana clasificatoria a la Americup en Cali

Baloncesto Internacional

Miércoles 20| 5:23 pm





San Juan. Las ciudades de San Juan (P.Rico) y Cali (Colombia) acogerán del 18 al 22 de febrero próximo la tercera ventana clasificatoria del torneo FIBA AmeriCup 2022, anunció este miércoles la FIBA en su página web.



San Juan será sede de los grupos C y D.



El C lo componen Canadá, Cuba, República Dominicana e Islas Vírgenes estadounidenses y el D lo integran Bahamas, Estados Unidos, México y Puerto Rico.



Mientras que la ciudad colombiana de Cali será anfitriona de los grupos A y B.



El A lo forman Argentina, Chile, Colombia y Venezuela y en el B están Brasil, Panamá, Paraguay y Uruguay.



Según detalló la FIBA, la tercera y última ventana "se realizará en formato de burbuja para proteger la salud y seguridad de todos los participantes".



"Los criterios más importantes para elegir los anfitriones, como en la ventana anterior, fueron las garantías de salud y viaje y el cumplimiento de los protocolos de salud de FIBA, incluidas las pruebas y la entrada controlada a un entorno seguro", resaltó FIBA.



Al momento, el Grupo C lo domina República Dominicana (3-1, con 7 puntos), seguido de Cuba (1-2, 4 puntos), Islas Vírgenes EE.UU. (1-2, 4 puntos) y Canadá (1-1, 3 puntos)



El Grupo D, por su parte, lo encabeza Estados Unidos (4-0, 8 puntos), seguido de México (2-2, 6 puntos), Puerto Rico (1-3, 5 puntos) y Bahamas (1-3, 5 puntos).



El 30 de noviembre fue la última fecha en la que varios de los equipos de ambos grupos se enfrentaron.



El Grupo C jugó en el Hard Rock Fillmore Ballroom, en Punta Cana, República Dominicana, mientras que el Grupo D disputó su encuentros en el Indiana Convention Center (Indianápolis, EE.UU.).



Ese último día de desafíos, República Dominicana aplastó, en su casa, 96-60 a Cuba.



Mientras, en la acción del Grupo D, Estados Unidos venció a México 94-78 para mantenerse invicto en sus cuatro desafíos, y Puerto Rico derrotó a Bahamas 91-85.



Por su parte, en el Grupo A, Argentina y Venezuela comparten la primera posición, con marca de 3-1, 7 puntos, mientras que Chile y Colombia tienen récord de 1-3, 5 puntos.



En la zona B, Brasil es el líder con marca de 4-0, 8 puntos, seguido de Uruguay y Panamá con récord de 2-2 y 6 puntos, y Paraguay, 0-4, con 4 puntos. / EFE