ExpoSaludPlus une a todos los sectores del país

A fin de seguir promoviendo el desarrollo económico venezolano, los próximos 16, 17 y 18 de mayo, se llevará adelante la sexta edición de la ExpoSaludPlus, encuentro entre instituciones, especialistas, farmacéuticas, laboratorios, casas de representación, compañías de seguro, bancos, alcaldías, embajadas y proveedores de productos y servicios del sector salud.

Nuevamente la idea de este evento es mostrar oportunidades de mejora y crecimiento económico en el sector. Esto, a través de las ruedas de negocio y la muestra de 280 expositores nacionales e internacionales que darán a conocer su oferta de productos y servicios, propuestas y alternativas efectivas e innovadoras para ser usadas en el sector salud.

Este evento reunirá una muestra importante del sector salud tanto público como privado, y también contará con diversas conferencias donde se tocarán temas importantes para el sector, con miras a entender mejor lo que sucede en nuestro país actualmente y hacia dónde queremos ir, participando especialistas de diferentes áreas vinculadas. Las ponencias están configuradas para que los especialistas comenten, informen, opinen y den sugerencias sobre un tema en específico, pero desde varias aristas.

Algunos de los temas que se van a tratar

La salud y la economía venezolana ¿Hacia dónde va el sector salud?

Importación Vs Producción Nacional

Venezuela y sus relaciones internacionales para el fortalecimiento del sector salud Redes sociales, influenccers y tendencias, de lo negativo a los positivo de las herramientas Malpractice y el instruismo médico como factores negativos en la salud

Acceso a la salud en Venezuela ¿derecho o privilegio?

Venezuela como potencia en el turismo médico

Epidemias y virus, riesgos evitables para el ser humano

Tecnología: La inteligencia artificial o lo artificial de la inteligencia en la salud Ciberseguridad, alerta roja en tráfico de datos clínicos

Estamos sumergidos en la hiperinformación, por tanto, estas ponencias persiguen aclarar dudas, ampliar los conocimientos y ser productores de contenido de valor, que ayude a los gerentes, directores y presidentes de las Organizaciones a tomar buenas y asertivas decisiones para sus negocios.

Estos espacios van dirigidos a los participantes y asistentes al evento ExpoSaludPlus, no hay nada más valioso para la humanidad que el conocimiento, no hay nada más valioso para ExpoSalud Plus que sus aliados.