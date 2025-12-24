West Ham United vs Fulham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

A partir de las 11:00 horas el próximo sábado 27 de diciembre, Fulham visita a West Ham United en el estadio Boleyn Ground, por el duelo correspondiente a la fecha 18 de la Premier League.

Así llegan West Ham United y Fulham

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United recibió un duro golpe y cayó 0 a 3 ante su rival Manchester City. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos empatados y 2 perdidos. Ha recibido 10 goles y registró 4 a favor.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham llega triunfante luego de ver caer a Nottingham Forest con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2 y perdió 2. Pudo festejar 11 goles y sus rivales han podido vencer su arco 10 veces.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 14 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y West Ham United se impuso por 3 a 2.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 13 puntos (3 PG - 4 PE - 10 PP), mientras que el visitante tiene 23 unidades y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (7 PG - 2 PE - 8 PP).

Chris Kavanagh es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 39 17 12 3 2 21 2 Manchester City 37 17 12 1 4 25 3 Aston Villa 36 17 11 3 3 9 13 Fulham 23 17 7 2 8 -2 18 West Ham United 13 17 3 4 10 -16

Fechas y rivales de West Ham United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 19: vs Brighton and Hove: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Wolverhampton: 3 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Nottingham Forest: 6 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Tottenham: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Sunderland: 24 de enero - 09:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Fulham en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 19: vs Crystal Palace: 31 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Liverpool: 4 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Chelsea: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Leeds United: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Brighton and Hove: 24 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Horario West Ham United y Fulham, según país

Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas

Colombia y Perú: 10:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas

Venezuela: 11:00 horas

