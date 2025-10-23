Sassuolo vs Roma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Serie A

Suscríbete a nuestros canales

El duelo correspondiente a la fecha 8 de la Serie A se jugará el próximo domingo 26 de octubre a las 10:00 horas.

Así llegan Sassuolo y Roma

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Comunale Via del Mare.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo consiguió sólo un punto en su último partido frente a Lecce, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 3 ocasiones y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 3 goles en contra y marcó 6 en el arco rival.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma viene de caer en su estadio ante Inter por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 3 victorias y 1 derrota, en los que pudo anotar 5 goles en el arco rival y le han encajado 3 tantos.

Roma se ha impuesto con contundencia en todos sus partidos como visitante en la competencia.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 17 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2023-2024, y Roma resultó vencedor por 1 a 0.

El local está en el noveno puesto con 10 puntos (3 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 15 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (5 PG - 2 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Gianluca Manganiello.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 16 7 5 1 1 7 2 Inter 15 7 5 0 2 10 3 Napoli 15 7 5 0 2 5 4 Roma 15 7 5 0 2 4 9 Sassuolo 10 7 3 1 3 0

Fechas y rivales de Sassuolo en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 9: vs Cagliari: 30 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Genoa: 3 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Atalanta: 9 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Pisa: 24 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Como 1907: 28 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 9: vs Parma: 29 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Milan: 2 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Udinese: 9 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Cremonese: 23 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Napoli: 30 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Sassuolo y Roma, según país

Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas

Colombia y Perú: 09:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas

Venezuela: 10:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.