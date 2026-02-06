Roma vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Suscríbete a nuestros canales

El cotejo entre Roma y Cagliari, por la fecha 24 de la Serie A, se jugará el próximo lunes 9 de febrero, a partir de las 15:45 horas, en el estadio Stadio Olimpico.

Así llegan Roma y Cagliari

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Udinese por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 3 victorias y 1 empate, con 7 goles marcados y con 2 en su arco.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari llega con ventaja tras derrotar a Hellas Verona con un marcador 4 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 9 goles y le han convertido 6.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 3 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 7 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y fue Cagliari quien ganó 1 a 0.

El local está en el quinto puesto y alcanzó 43 puntos (14 PG - 1 PE - 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 28 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (7 PG - 7 PE - 9 PP).

En la siguiente jornada llegará el "Derby Del Sole", el partido que esperan los fanáticos de Roma y Napoli. Los eternos rivales se verán las caras el 15 de febrero, a partir de las 16:45 (hora Argentina), en el estadio Diego Armando Maradona.

Matteo Marcenaro es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 55 23 18 1 4 33 2 Milan 50 23 14 8 1 21 3 Napoli 46 23 14 4 5 12 5 Roma 43 23 14 1 8 13 12 Cagliari 28 23 7 7 9 -3

Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 25: vs Napoli: 15 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Cremonese: 22 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Cagliari en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 25: vs Lecce: 16 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Lazio: 21 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Horario Roma y Cagliari, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

