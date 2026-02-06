Roma vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

El cotejo entre Roma y Cagliari, por la fecha 24 de la Serie A, se jugará el próximo lunes 9 de febrero, a partir de las 15:45 horas, en el estadio Stadio Olimpico.
Así llegan Roma y Cagliari
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A
Roma quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Udinese por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 3 victorias y 1 empate, con 7 goles marcados y con 2 en su arco.
Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A
Cagliari llega con ventaja tras derrotar a Hellas Verona con un marcador 4 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 9 goles y le han convertido 6.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 3 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 7 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y fue Cagliari quien ganó 1 a 0.
El local está en el quinto puesto y alcanzó 43 puntos (14 PG - 1 PE - 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 28 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (7 PG - 7 PE - 9 PP).
En la siguiente jornada llegará el "Derby Del Sole", el partido que esperan los fanáticos de Roma y Napoli. Los eternos rivales se verán las caras el 15 de febrero, a partir de las 16:45 (hora Argentina), en el estadio Diego Armando Maradona.
Matteo Marcenaro es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|55
|23
|18
|1
|4
|33
|2
|Milan
|50
|23
|14
|8
|1
|21
|3
|Napoli
|46
|23
|14
|4
|5
|12
|5
|Roma
|43
|23
|14
|1
|8
|13
|12
|Cagliari
|28
|23
|7
|7
|9
|-3
Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 25: vs Napoli: 15 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Cremonese: 22 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Cagliari en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 25: vs Lecce: 16 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Lazio: 21 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
Horario Roma y Cagliari, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas