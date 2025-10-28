Roma necesita los tres puntos para ser puntero

Roma aguarda mañana la visita de Parma, para jugar el partido por la fecha 9 de la Serie A, a partir de las 13:30 horas.
Así llegan Roma y Parma
El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 0 en la fecha pasada.
Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A
Roma venció por 1-0 a Sassuolo. Después de caer en 1 oportunidad y ganar 3, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 2 goles y ha podido vencer el arco rival 6 veces.
Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A
Parma igualó 0-0 ante Como 1907 en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empates y derrota: 1, 2 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 2 goles a favor y le han convertido 2 en contra.
En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 4 para el anfitrión y 1 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 16 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Roma se llevó la victoria por 0 a 1.
El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 18 puntos (6 PG - 2 PP), mientras que la visita sumó 7 unidades y está en el décimo quinto lugar en el torneo (1 PG - 4 PE - 3 PP).
Valerio Crezzini fue designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Napoli
|18
|8
|6
|0
|2
|7
|2
|Roma
|18
|8
|6
|0
|2
|5
|3
|Milan
|17
|8
|5
|2
|1
|7
|4
|Inter
|15
|8
|5
|0
|3
|8
|15
|Parma
|7
|8
|1
|4
|3
|-4
Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 10: vs Milan: 2 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Udinese: 9 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Cremonese: 23 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Napoli: 30 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Cagliari: 7 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Parma en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 10: vs Bologna: 2 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Milan: 8 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Hellas Verona: 23 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Udinese: 29 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Pisa: 8 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
Horario Roma y Parma, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas