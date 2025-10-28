Roma necesita los tres puntos para ser puntero

Suscríbete a nuestros canales

Roma aguarda mañana la visita de Parma, para jugar el partido por la fecha 9 de la Serie A, a partir de las 13:30 horas.

Así llegan Roma y Parma

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 0 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma venció por 1-0 a Sassuolo. Después de caer en 1 oportunidad y ganar 3, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 2 goles y ha podido vencer el arco rival 6 veces.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma igualó 0-0 ante Como 1907 en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empates y derrota: 1, 2 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 2 goles a favor y le han convertido 2 en contra.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 4 para el anfitrión y 1 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 16 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Roma se llevó la victoria por 0 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 18 puntos (6 PG - 2 PP), mientras que la visita sumó 7 unidades y está en el décimo quinto lugar en el torneo (1 PG - 4 PE - 3 PP).

Valerio Crezzini fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 18 8 6 0 2 7 2 Roma 18 8 6 0 2 5 3 Milan 17 8 5 2 1 7 4 Inter 15 8 5 0 3 8 15 Parma 7 8 1 4 3 -4

Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 10: vs Milan: 2 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Udinese: 9 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Cremonese: 23 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Napoli: 30 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Cagliari: 7 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Parma en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 10: vs Bologna: 2 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Milan: 8 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Hellas Verona: 23 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Udinese: 29 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Pisa: 8 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Horario Roma y Parma, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas

Colombia y Perú: 12:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas

Venezuela: 13:30 horas

