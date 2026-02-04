España - LALIGA 2025 - 2026

Rayo Vallecano vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Rayo Vallecano y Real Oviedo se enfrentan en el Estadio de Vallecas. El duelo se jugará el sábado 7 de febrero desde las 09:00 horas.

Por

MeridianoBet
Miércoles, 04 de febrero de 2026 a las 11:00 am
El juego entre Rayo Vallecano y Real Oviedo se disputará el próximo sábado 7 de febrero por la fecha 23 de la Liga, a partir de las 09:00 horas en el Estadio de Vallecas.

Así llegan Rayo Vallecano y Real Oviedo

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano busca levantarse de su derrota ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 2 y empatado 1, con 5 goles marcados y con 10 en su arco.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

En la jornada anterior, Real Oviedo derrotó 1-0 a Girona. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 empates y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 5 goles y le marcaron 8 en su arco.

 

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 23 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y finalizó en un empate 0-0.

El local está en el décimo octavo puesto y alcanzó 22 puntos (5 PG - 7 PE - 10 PP), mientras que el visitante ha logrado 16 unidades y está en el vigésimo lugar en el campeonato (3 PG - 7 PE - 12 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Barcelona 55 22 18 1 3 37
2
Real Madrid 54 22 17 3 2 29
3
Atlético de Madrid 45 22 13 6 3 21
18
Rayo Vallecano 22 22 5 7 10 -12
20
Real Oviedo 16 22 3 7 12 -22
DataFactory

 

Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga

 

  • Fecha 24: vs Atlético de Madrid: 14 de febrero - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Betis: 21 de febrero - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 24: vs Athletic Bilbao: 15 de febrero - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Real Sociedad: 21 de febrero - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
Horario Rayo Vallecano y Real Oviedo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

