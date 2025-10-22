Inglaterra - Premier League 2025-2026

Newcastle United vs Fulham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Premier League

Toda la previa del duelo entre Newcastle United y Fulham. El partido se jugará en el estadio St. James Park el sábado 25 de octubre a las 10:00 horas. Será arbitrado por Tony Harrington.

Por

MeridianoBet
Miércoles, 22 de octubre de 2025 a las 12:07 pm
Newcastle United vs Fulham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Premier League
Suscríbete a nuestros canales

El duelo entre Newcastle United y Fulham correspondiente a la fecha 9 se disputará en el estadio St. James Park desde las 10:00 horas, el sábado 25 de octubre.

Así llegan Newcastle United y Fulham

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Brighton and Hove. Suma 1 partido sin ganar, en 2 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 4 goles y ha marcado 5 a sus rivales.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

A Fulham no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Arsenal. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas y 2 victorias, tiene 6 goles a favor y ha recibido 8 en contra.

 

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 2 triunfos para el visitante y 3 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 1 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó con un marcador 1-2 a favor de Fulham.

El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 9 puntos (2 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 8 unidades y está en el décimo quinto lugar en el torneo (2 PG - 2 PE - 4 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Tony Harrington.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Arsenal 19 8 6 1 1 12
2
Manchester City 16 8 5 1 2 11
3
Liverpool 15 8 5 0 3 3
14
Newcastle United 9 8 2 3 3 0
15
Fulham 8 8 2 2 4 -4
DataFactory

 

Fechas y rivales de Newcastle United en los próximos partidos de la Premier League

 

  • Fecha 10: vs West Ham United: 2 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Brentford: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Manchester City: 22 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Everton: 29 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Tottenham: 2 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Fulham en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 10: vs Wolverhampton: 1 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Everton: 8 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Sunderland: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Tottenham: 29 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Manchester City: 2 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)
Horario Newcastle United y Fulham, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos PSG Hipismo La Rinconada Internacional
Miércoles 22 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Zona Apuestas