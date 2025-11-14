Moldavia visita a Israel por la fecha 10 del grupo I

Israel recibirá a Moldavia, en el marco de la fecha 10 del grupo I de las Eliminatorias, el próximo domingo 16 de noviembre a partir de las 15:45 horas, en el Zimbru Stadium.
Así llegan Israel y Moldavia
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Israel en partidos de las Eliminatorias
Israel sufrió un duro golpe al caer 0 a 3 en la ultima jornada ante Italia. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 14 goles y ha marcado 11 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Moldavia en partidos de las Eliminatorias
Moldavia viene de perder contra Italia por 0 a 4. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 3 oportunidades e igualó en 1. Marcó 2 goles y recibieron 22.
El historial se vuelca a favor del equipo local. De los 5 encuentros recientes en el torneo, ha logrado un pleno de victorias. Jugaron por última vez en esta competencia el 5 de septiembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA - Eliminatorias Mundial 2026, y el marcador favoreció a Israel con un marcador de 0-4.
Mientras que Moldavia no podrá continuar en la competencia, Israel necesita sumar otra victoria para quedar cerca de la Play-Offs - Semifinal de las Eliminatorias.
Horario Israel y Moldavia, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas